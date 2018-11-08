18組普悠瑪ATP 1個月內完成運作測試

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中國時報
／台北報導

行政院普悠瑪事故調查小組昨日邀請列車製造商日本車輛製造公司一同討論列車製造與自動防護系統ATP遠端監控等問題，會中要求日車在本月11日前，完成台鐵18組普悠瑪的ATP遠端監控接線作業，並在1個月內完成測試。另外要求三商電腦需在16日前，提出ATP遠端監控傳送非必要雜訊的改善計畫。

行政院普悠瑪事故調查小組召集人吳澤成與張景森昨日邀請列車製造商日車、住友商事株式會社、龐巴迪公司、三商電腦公司等車輛製造及ATP與監視系統代表等，共同討論台鐵列車後續改善狀況。

日車坦承當初雖有將遠端監視功能加入普悠瑪設計圖中，但在製造階段並未按照設計圖施工，導致交車時缺少遠端監視功能。而台鐵在後續驗收階段，也沒有把遠端監視列為測試項目，營運後也沒有及時發現、改善問題。

吳澤成表示，日車承諾在11日前，完成18組普悠瑪列車ATP遠端監控系統的接線作業，同時將陸續在1個月內完成測試運作。

過去各列車配置的ATP遠端監視系統，常會傳送過多非必要的雜訊或警告訊息，造成調度人員作業與判讀的干擾，因此要求台鐵會同三商電腦公司在16日前，提出後續改善雜訊的作業計畫，確保讓其可發揮安全監視功能。

吳澤成表示，調查小組未來還將進行事故列車當日編組運轉過程、駕駛操作、通聯及車輛性能狀態、翻覆臨界速度、普悠瑪列車傾斜功能、ATP、主風泵裝置（空壓機）等計11大項33小項調查事項，待完成後事故直接、間接原因才能判斷。

(中國時報)

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