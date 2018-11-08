協助企業智慧製造 新北案例居冠

2018年11月08日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

智慧製造已是全球顯學，新北市府推出「新北市智慧製造推廣計畫」，成立推廣服務團到府協助裝設智慧機上盒，協助業者導入生產管理數位化，讓設備具聯網功能，更建構高效率、高品質、高彈性智慧生產線，迄今完成6大產業領域10家企業，案例居全國之冠。

近年歐美國家興起「工業4.0」、「再工業化」浪潮，透過軟硬體整合，讓生產系統更智慧化，節省人力與成本。

新北市長朱立倫說，新北市擁有超過27萬家公司行號及最多的2萬家工廠，生產總額逾3兆2000億元，具上下游鏈結最完整的製造業聚落，合作夥伴遍及全國，產業升級及轉型受惠者也不只局限於新北境內，更牽動全國產業質變。

朱立倫說，智慧製造導入，因規畫、整合、施工及測試的複雜度，與高度客製化增加許多推廣困難，成功導入的案例更珍貴。

經發局舉例，「奇美企業股份有限公司」成立47年，專注生產各式包裝機械，銷售全球各地，但遠端售後維修問題，不易判斷故障點與零件，售後維修成本高，影響銷售量，藉設備聯網大數據採集，可主動分析設備異常，導入智慧化之後銷售量增加5到10％。

「精泉科技股份有限公司」設廠30年，為跨國性塑膠零組件領導廠商，導入智慧機上盒(SMB)，可有效掌握供料品質、機台稼動、能耗與生產計量。

經發局說明，服務團成立迄今已訪視超過25家企業，10家企業完成智慧製造導入作業，總計裝設智慧機上盒156台，協助170台設備連網，包括電子資訊、機械設備、金屬運具、食品、紡織、塑膠製品製造業等。

新北市府將在13日舉辦「新北市智慧製造推廣計畫成果發表會」，邀請在地典範企業分析智慧製造未來發展趨勢，同時邀請參與企業分享智慧製造導入經驗。

(中國時報)