協助企業智慧製造 新北案例居冠

「奇美企業股份有限公司」藉智慧機上盒聯網大數據採集，能主動分析設備異常、機械備品、零件耗用、預估及管制各備品安全庫存量，導入智慧化之後銷售量增加5％到10％。（葉德正攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

智慧製造已是全球顯學，新北市府推出「新北市智慧製造推廣計畫」，成立推廣服務團到府協助裝設智慧機上盒，協助業者導入生產管理數位化，讓設備具聯網功能，更建構高效率、高品質、高彈性智慧生產線，迄今完成6大產業領域10家企業，案例居全國之冠。

近年歐美國家興起「工業4.0」、「再工業化」浪潮，透過軟硬體整合，讓生產系統更智慧化，節省人力與成本。

新北市長朱立倫說，新北市擁有超過27萬家公司行號及最多的2萬家工廠，生產總額逾3兆2000億元，具上下游鏈結最完整的製造業聚落，合作夥伴遍及全國，產業升級及轉型受惠者也不只局限於新北境內，更牽動全國產業質變。

朱立倫說，智慧製造導入，因規畫、整合、施工及測試的複雜度，與高度客製化增加許多推廣困難，成功導入的案例更珍貴。

經發局舉例，「奇美企業股份有限公司」成立47年，專注生產各式包裝機械，銷售全球各地，但遠端售後維修問題，不易判斷故障點與零件，售後維修成本高，影響銷售量，藉設備聯網大數據採集，可主動分析設備異常，導入智慧化之後銷售量增加5到10％。

「精泉科技股份有限公司」設廠30年，為跨國性塑膠零組件領導廠商，導入智慧機上盒(SMB)，可有效掌握供料品質、機台稼動、能耗與生產計量。

經發局說明，服務團成立迄今已訪視超過25家企業，10家企業完成智慧製造導入作業，總計裝設智慧機上盒156台，協助170台設備連網，包括電子資訊、機械設備、金屬運具、食品、紡織、塑膠製品製造業等。

新北市府將在13日舉辦「新北市智慧製造推廣計畫成果發表會」，邀請在地典範企業分析智慧製造未來發展趨勢，同時邀請參與企業分享智慧製造導入經驗。

(中國時報)

18組普悠瑪ATP 1個月內完成運作… 第三代降血壓藥 弟弟勇敢抬頭

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。