第三代降血壓藥 弟弟勇敢抬頭

2018年11月08日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

一名高血壓病史長達10年的56歲男性，一直服用傳統第二代乙型阻斷劑，血壓控制好，卻伴隨勃起功能障礙副作用，行房力不從心，他改用最新第三代專一性舒張型乙型阻斷劑，不僅血壓穩定，勃起障礙更是迎刃而解，回診看到醫師總是笑咪咪！

高血壓是最普遍的慢性病、也是人類死亡最嚴重的單一疾病，國人大約每4名成人有1人患有高血壓，其中半數患者未控制血壓，若是使用傳統乙型阻斷劑雖能有效控制血壓，卻易引發勃起功能障礙副作用，讓不少患者卻步。

台灣高血壓學會理事長、台大醫學院內科教授王宗道表示，血壓長期控制不佳容易導致心肌梗塞、腦中風、腎衰竭等，甚至造成勃起功能障礙，嚴重影響生活品質。

王宗道進一步指出，服用傳統降血壓藥物的乙型阻斷劑的患者中，臨床統計6至7成自覺勃起功能變差，甚至有1.5成的人完全不舉。

想要血壓獲得控制卻要犧牲性能力是患者最大的煎熬，主要是治療高血壓的藥物種類包括利尿劑、乙型阻斷劑、鈣離子阻斷劑與血管收縮素受體阻斷劑等，王宗道說，乙型阻斷劑是降血壓用藥排行榜的第2名。

今年歐洲「高血壓治療指引」特別針對勃起功能障礙的高血壓患者，建議除了臨床必要外，應儘量避免使用非血管擴張類的傳統乙型阻斷劑與利尿劑。

目前已有第三代最新專一性舒張型乙型阻斷劑，能讓血管內皮細胞製造更多一氧化氮，使血管放鬆、血流增加，這樣的藥效恰與改善勃起藥物的作用類似，男性患者不必再面對「保心臟還是保性福」的兩難。

「慢性病要在沒有副作用下達到長期穩定控制，這是醫病雙方共同追求的終極目標。」王宗道強調，新一代藥物已有健保給付，建議患者就診時與醫師溝通，選擇適合藥物，重振雄風與血壓控制絕對是可以兼得。

(中國時報)