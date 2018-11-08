美國不接受新型大國關係

2018年11月08日 01:19 中國時報 特派記者孫昌國華盛頓報導

大陸國家主席習近平（左二）去年4月赴佛州海湖莊園，與美國總統川普（右二）進行首次高峰會。白邦瑞指出，當時川普對習主席十分友善。（美聯社）

被美國總統川普稱為「權威中國通」白邦瑞，5日在位於喬治城的自宅接受本報記者專訪。專訪前半部分於7日刊出，以下為後半部分重點節錄：

問：您覺得北京如何看待川普總統？

答：他們可能認為川普想讓中國上當，川普可能不是習總書記的朋友，這是北京鷹派的分析。所有一切都是陰謀。鴿派可能說，美國正在衰落，中國正在崛起，我們要好好經營管理陸美關係，且可能要費時100年，所以需要新型大國關係。

問：您如何看待新型大國關係？

答：舊的大國關係是什麼？崛起的國家被霸權消滅，在歷史上發生過13次。陸美之間若是舊型大國關係，大陸太強會被霸權摧毀。所以北京提出新型大國關係。據我所知，習近平和歐巴馬在加州見面時，習花了大部分時間勸歐巴馬接受新型大國關係。我和其他智庫學者後來都在討論什麼是新型大國關係。按陸方說法，大陸保證美國可以繼續霸權至少100年，大陸不會挑戰世界格局和美國的地位。但美國不要以武力遏止大陸崛起。歐巴馬、國務卿凱瑞和外交顧問蘇珊萊斯談論了新型大國關係，但都不接受。這很像互不侵略協定，大陸在台海、南海的作為美國不會干涉，因為新型大國關係，霸權不能用武力對付崛起的國家。對習近平來說，這將是很棒的事。美國可以得到的保證是，大陸可能有一天會超越美國，但不會太快。但同時大陸可以繼續偷竊科技，享有貿易逆差，違反世界貿易組織規定，所以歐巴馬不接受。

川普上台後，陸方楊潔篪、崔天凱都告訴我們，陸美應該建立新型大國關係。不過，他們有核武能力的轟炸機在台灣周邊飛行。我請問這是新型大國關係嗎？我們的外交官不把台灣當作是一個國家，但台灣是美國的朋友，地方政權（Local authorities)，在我們朋友附近飛轟炸機是非常奇怪的事。

陸美貿易戰 習應表態

問：請您談一下您知道的川英通話？

答：兩年前的12月2日，蔡英文打電話給川普，談了8分鐘，川普隨後以總統當選人身分表示，他和「台灣總統」對話，北京立即的反應是，你不能這樣做。我的意見是，川普過去2年相當自制。在和習主席通電話後，川普重申信守美國的一個中國政策。川普展現他知道一個中國政策，問題才消失。他邀請習主席到海湖莊園舉行峰會，雙方建立了4個高層級對話機制。在外交安全、執法與網路、社會和人文都達成了協議和獲得進展，但雙方在經濟上始終未達成共識。就是從這時候開始，美國開始實行提高關稅的政策。我認為習主席必須做出決定，習是決策者，川普是被動的，他剛開始時十分友善。

問：但大部分國家認為現在是美國採取攻勢而大陸採取守勢。

答：我不那麼看，在海湖莊園峰會，川普十分友善。他稱習主席是朋友，我喜歡他，我們有緣分（We have chemistry），這完全不是負面或採取攻勢，沒有主動發動貿易戰。

問：我知道您好像對於北京對季辛吉和對您的評價有些意見？

答：我批評了季辛吉博士，很多中國人視他為好朋友，實際上季辛吉拖延了陸美建交和關係正常化。1971年周恩來甚至表示即使蔣介石在美有大使館，他還是願意訪美。他們想要很快的開放，但季辛吉做了什麼？周恩來和毛主席相繼去世，關係正常化卻沒有實現。從卡特到雷根，美國開始向大陸出售6種武器系統，季辛吉從未同意，他難道不是大陸最好的朋友？

輕忽中國夢 坦承犯錯

問：您在國防部服務時，和大陸軍方的鷹派建立了聯繫嗎？

答：不光在軍方，民間也存在鷹派。鷹派也可翻譯成愛國者。他們都關心中國的未來。在1980年代，我不明白中國夢，我在書中坦承犯錯，我收到一位編輯的電話，說他編過上百本書籍，包括許多回憶錄，作者一般都自我吹噓，他第一次看到有人在書中承認犯錯，而且是許多錯誤。

(中國時報)