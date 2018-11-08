產官學聯手 電競未來不是夢

2018年11月08日 01:19 中國時報 林宏聰 、 柯宗緯 、 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

前言：國際電競比賽IsSF2018世界電競錦標賽11月9日至11日將於高雄巨蛋登場，象徵台灣電競運動邁向新里程碑，中國時報長期關注台灣電競運動及產業發展，11月7日特別在高雄市立圖書館總館舉辦「電競產業趨勢論壇」，結合產官學界探究台灣電競產業的未來展望。

電競運動不僅只是玩遊戲而已！中國時報7日舉辦電競產業趨勢論壇，專家學者特別勾勒產業鏈所需的遊戲開發、美術設計、大眾傳播等專業人才，將開創更多就業機會，呼籲政府仿效韓國投資民間企業，才能真正使台灣電競產業進步發展。

「像星光大道捧紅楊宗緯，其實電競領域也能造星！」台灣電子競技聯盟（TESL）董事長徐培菁說，聯盟最近將LSC《英雄聯盟》校園聯賽搬到MOD頻道上，就是希望挖掘年輕選手、尋找電競界新星。

異業結合 背後商機無限

她表示，如今單打獨鬥已經無法獲利，異業結合才能賺錢，例如今年電競隊伍閃電狼到六福村做直播節目，帶來遊園人數成長；韓國OGN是全球第一個電競頻道，現在也有很多韓國演藝明星來上節目。

公私合作 本土研發出頭

徐培菁強調，1款遊戲研發費用起碼6000萬，台灣遊戲廠都是燒自己的錢，她希望政府思考公私合作可能性，尤其RD人員能力非常好，可惜過去只能代工，難怪台灣玩家現在都打美國、韓國製造的遊戲，沒有本土遊戲可玩。

立志中學電競經營科主任林士弘強調，電競產業需要的人才相當多元，學校並非只是培訓選手，而是要替產業培訓更多人才，包括後勤賽評、主播、教練、賽事裁判、分析師、美術人才、程式開發、導播、燈光師、行銷企劃。

「選手沒辦法當一輩子！」樹德科大「不滅孽蜥」電競戰隊隊長陳冠穎認為，玩遊戲比考大學難，因為考試只要熟悉既有資訊，但電競變動快，必須隨時因應，他建議別以當選手為唯一目標，一定要有其他專長，才能在電競產業活得久。

人才需求廣 學界當推手

徐培菁透露，今年7月，國際奧會在瑞士與美國各遊戲原廠創辦人商討電競列為奧運項目的可能性，每家遊戲原廠都磨刀霍霍，希望自己的遊戲產品能被列入，「只要進入奧運、亞運，這個遊戲再吃個10年以上是沒有問題的」，凸顯背後商機無限。

(中國時報)