電競結合教育 我扮領頭羊

台灣電子競技聯盟董事長徐培菁。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導

台灣電子競技聯盟（TESL）董事長暨中華民國電子競技發展協會理事長徐培菁在7日電競產業趨勢論壇發表專題演講，她表示，電競發展、跨業整合蘊含無限可能，特別是，台灣電競教育現在走得很前面，優於其他國家。

徐培菁指出，協會過去2年與全台灣超過60所高中職、大專院校產學合作開設電競學系或電競專班，更率領訓練合格電競教師編寫首部「電競概論」教科書，不僅是被教育部認可為正式教材，可說是領先全亞洲，包括日本及東南亞國家都積極接洽談授權，希望在當地翻譯發行。

徐培菁表示，最近創辦等同於籃球HBL高中籃球聯賽的LSC電競校園聯賽，LSC讓有志成為電競選手的學子在打校園聯賽同時，也是職業戰隊選秀會，成為踏上職業電競選手的途徑；學生打得好，還能獲得教育部認可，列為升學加分項目。

「過去家中握有遙控器的可能是小孩子，想看卡通影片，就有卡通頻道節目，但隨著狼谷競技台正式開播，會吸引更多年輕人收看！」徐培菁說，現在已可在MOD上看到校園電競聯賽等內容。

電競也與其他產業跨界合作，例如《Garena 傳說對決》與職棒中信兄弟合作，「有很多職棒選手棒球打得好，也喜歡玩遊戲，且是傳說對決玩家」，透過電競聯盟規畫也讓他們有機會PK比高下。

(中國時報)

產官學聯手 電競未來不是夢 不只是玩遊戲 努力甘苦誰人知

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