不只是玩遊戲 努力甘苦誰人知

高雄立志中學電競經營科主任林士弘。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導

電競選手看似只要玩遊戲，就能贏得掌聲，其實不然。樹德科大「不滅孽蜥」電競戰隊隊長陳冠穎透露，選手要有天分，後天更需努力，像他剛玩VR電玩，一上場就吐，每日得花數小時練習，而團隊默契尤其重要，「隊員如同齒輪，少一顆就會崩壞」，背後甘苦如人飲水。

「不滅孽蜥」今年6月成軍，由4名大二生組成，團隊分工明確，陳冠穎綽號「瘋狗」，擔任拓荒者角色，擾亂敵方戰術。林冠安同樣打先鋒、宋清逸則匯報資訊，在後頭保護隊員，綽號「邊緣」的張韋明不按牌理出牌，躲在暗處殺光敵人。

陳冠穎認為，隊員需知道自身能力及定位，電競世界沒有「麥可喬丹」，事前團隊需沙盤推演戰術，每天至少練習4小時，而互動過程難免會摩擦，必須想辦法化解。

「不滅孽蜥」以全球首款VR電競遊戲「閃電對決」勇奪南區冠軍，下周將進入總決賽。陳冠穎說，團隊朝職業選手發展，另培養第二專長，致力遊戲與動畫設計領域，畢竟選手黃金期為18至25歲，隨著年紀增長反應力、體力都比不上後繼者。

立志中學電競經營科主任林士弘提到，電競學程主要教導學生進行電競專業識讀，「不是在玩電動，而是研究如何在電動裡面賺錢」，也呼籲政府、學校、企業攜手，發展電競產業鍊，壯大台灣電競軟實力。

(中國時報)

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