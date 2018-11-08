IeSF電競世錦賽 決戰高雄巨蛋

2018年11月08日 01:19 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

2018IeSF世界電競錦標賽9至11日將在高雄巨蛋登場，來自48國、700多位選手陸續抵台，主辦方高規格籌辦，協調給予選手機場通關禮遇，據悉還有一位阿拉伯王子將帶王妃來參與賽事，讓電競賽升格成國際交流舞台。

世界羽球球后戴資穎受邀為IeSF世界電競錦標賽拍攝代言影片，平時同樣有玩手機遊戲習慣的高市代理市長許立明也在片中軋一角，兩人同框向世界宣傳這項素有「電子競技界奧林匹克」之稱的大賽即將在高雄舉辦。

高市文化局更為活動設計專屬電競貨櫃、3D地貼，在駁二藝術特區蓬萊倉庫區開放展示，宛如裝置藝術的電競貨櫃提供競賽相關訊息、展示先進電競設備，也提供遊客拍照、休憩空間，且放置地點緊鄰輕軌，搭輕軌的遊客人人看得到。

主辦方中華民國電子競技運動協會（CTESA）表示，2018 IeSF世界電競錦標賽首日開幕典禮將比照國際級運動會模式，安排各國選手繞場、行政首長宣誓、升會旗儀式，開幕表演更將由金曲歌王蕭敬騰獨挑大梁演出。

此外，首日表演安排台灣雷鬼唱作人Matzka登台；第2天表演則由新生代搖滾天團八三夭打頭陣、表演嘉賓邀請創作暖男周興哲；最後1天閉幕表演，是女神Hebe田馥甄壓軸，透過知名歌手、人氣樂團跨界聯手提高娛樂性。

(中國時報)