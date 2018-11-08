勞工任董事 顧立雄憂衝擊大

2018年11月08日 01:19 中國時報 黃有容 、 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

藍、綠立委提案修《證交法》，強制上市櫃公司董事會至少設1席「勞工董事」，今（8）日將在立法院財委會逐條審查，惟金管會主委顧立雄昨表態「不認同」並提出兩點質疑，首先可檢視台灣已設勞工董事的30多家國營事業，是否真正提升勞權；另是勞工董事實際必要性何在？他認為，貿然「入法」，衝擊太大！

球員兼裁判 決議誰埋單

顧立雄表示，勞工董事制度在歐洲國家實行，但其實並沒有成為主流，而這個制度最後到底僅是造就「董事本身」，還是對整體勞動權益有所提升，有待討論。顧立雄強調，台灣已有勞動三法，透過三機制架構出勞權的核心；且台灣採行美國工會機制，由工會取得團體協商的權利，董事會則某種程度代表經營者的決策，如有勞工加入工會協商對象的董事會，對勞權「經營者和被管理者有協商權限」的概念來說就有爭議，有勞工董事參與的董事會，若表決做出與勞工立場相對的決議，工會要不要埋單？

國營事業 實施效果存疑

顧立雄並舉出兩項質疑，首先，財政部、交通部、經濟部底下的33家國營事業都設有勞工董事，勞權有沒有因此提升，應該透過三部會進行利弊分析，得到他們的觀點；第二，如要進一步肯定勞工董事的設置，應了解「必要性」、「和勞動三法的功能區隔」、「政策目的」，以及如只是象徵性少數，會否淪為「進來董事會看看而已」，無實際作用。沒有了解這兩項問題，貿然就修法，強制所有上市櫃公司都設置，衝擊太大。

監督兼建言 全產總支持

但曾任中油勞工董事、現任全產總理事長的莊爵安主張，支持上市櫃設勞工董事。他強調，2000年開始經部所屬國營事業有勞工董事後，監督、協商功能發揮得很好，沒有聽過因勞工董事強悍難以運作，相反的，部分政策涉及勞工權益，反因有勞工董事參與董事會，適時反映，讓政策更為完善，並可有效監督，避免近年來不時傳出企業高層掏空公司等爭議。

(中國時報)