勞工任董事 顧立雄憂衝擊大

友善列印
中國時報
／台北報導

藍、綠立委提案修《證交法》，強制上市櫃公司董事會至少設1席「勞工董事」，今（8）日將在立法院財委會逐條審查，惟金管會主委顧立雄昨表態「不認同」並提出兩點質疑，首先可檢視台灣已設勞工董事的30多家國營事業，是否真正提升勞權；另是勞工董事實際必要性何在？他認為，貿然「入法」，衝擊太大！

球員兼裁判 決議誰埋單

顧立雄表示，勞工董事制度在歐洲國家實行，但其實並沒有成為主流，而這個制度最後到底僅是造就「董事本身」，還是對整體勞動權益有所提升，有待討論。顧立雄強調，台灣已有勞動三法，透過三機制架構出勞權的核心；且台灣採行美國工會機制，由工會取得團體協商的權利，董事會則某種程度代表經營者的決策，如有勞工加入工會協商對象的董事會，對勞權「經營者和被管理者有協商權限」的概念來說就有爭議，有勞工董事參與的董事會，若表決做出與勞工立場相對的決議，工會要不要埋單？

國營事業 實施效果存疑

顧立雄並舉出兩項質疑，首先，財政部、交通部、經濟部底下的33家國營事業都設有勞工董事，勞權有沒有因此提升，應該透過三部會進行利弊分析，得到他們的觀點；第二，如要進一步肯定勞工董事的設置，應了解「必要性」、「和勞動三法的功能區隔」、「政策目的」，以及如只是象徵性少數，會否淪為「進來董事會看看而已」，無實際作用。沒有了解這兩項問題，貿然就修法，強制所有上市櫃公司都設置，衝擊太大。

監督兼建言 全產總支持

但曾任中油勞工董事、現任全產總理事長的莊爵安主張，支持上市櫃設勞工董事。他強調，2000年開始經部所屬國營事業有勞工董事後，監督、協商功能發揮得很好，沒有聽過因勞工董事強悍難以運作，相反的，部分政策涉及勞工權益，反因有勞工董事參與董事會，適時反映，讓政策更為完善，並可有效監督，避免近年來不時傳出企業高層掏空公司等爭議。

(中國時報)

IeSF電競世錦賽 決戰高雄巨蛋 保障優先 三明治族錢花刀口上

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。