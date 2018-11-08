保障優先 三明治族錢花刀口上

2018年11月08日 01:19 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

房價高、薪資凍漲，三明治族經濟備感壓力；全球人壽商品部主管鄭中安表示，三明治族是家庭經濟支柱，在資源有限的情況下，規畫保險應以保障優先，透過保障槓桿原理，錢花刀口上、買到足額保障，待有多餘能力再規畫儲蓄、理財及年金保障。

鄭中安分析，過去保險忌諱談病、死、殘，所以三明治族偏愛保障、儲蓄兼顧的保險商品，但缺點是保障槓桿太低，萬一經濟支柱倒下，家人經濟、生活將受到嚴重打擊，因此，錢要花在刀口上，保險一定要以「優先順序」，以「循序漸進」的方式做規畫。

首先，三明治族壽險保障要足夠，以壽險保障額度來看，最簡單計算方式是，壽險保額為年收入10倍，假設三明治族年薪100萬元年薪，壽險保額應為1000萬元為目標，保障10年家人生活無虞，並建議搭配住院日額3000至5000元、實支實付15至20萬元的基本保障。

當壽險保障補足，考量保費支出過重，鄭中安建議，不妨選擇定期壽險，或以收入填補為目的的減額定期壽險或是減額定期「失能扶助險」來補足，萬一保戶在工作期間身故、失能，可由保險填補，給予全家人有分完整收入來源。

自我保障足夠後，父母通常會將保險規畫延伸到子女身上，鄭中安建議，以「禮物」的概念來設計基本保障，包括住院日額1000至3000元，實支實付10至15萬元，若不幸生重病，可以升等病房、做為新式藥物的補償金。

三明治族邁入熟齡後，保險收入填補的功能可逐漸退場，保障應該要再回到自己身上，規畫重點包含老後健康的生活費，以及老後不健康的醫療及照護費用；鄭中安提醒，愈早做退休規畫，未來生活負擔將愈輕鬆。

(中國時報)