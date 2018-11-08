高齡醫療 三大給付補空窗

2018年11月08日 01:19 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

全球人壽針對高齡醫療保障風險提出解決方案

據內政部統計，國人平均壽命80.4歲再創新高；為填補高齡化帶來的風險，全球人壽推出「全鑫醫靠專案」，最大特色是，首推75歲後加倍給付住院日額及手術保險金，並享有終身實支實付醫療保障，幫助民眾填補高齡醫療保障的空窗期，減輕醫療費用的沉重負擔。

全球人壽商品部主管鄭中安觀察，高齡化有2大風險，一是現代人活得比自己想像還久，未來40歲的青壯年可能有一半可以活到90歲，二是高齡化將提高醫療費用支出，保障可能出現空窗期；他表示，「全鑫醫靠專案」是提供保戶最完整的醫療解決方案，即使過去買過醫療險也可以加入，透過保險規畫，將曾忽略的高齡醫療保障缺口一次補足。

鄭中安進一步指出，民眾投保醫療險，礙於保費壓力或憂患意識不足，最常見的是終身醫療以住院日額1000元打底，再搭配1年期住院日額以及1年期實支實付來補強，但定期險最大的問題是，當保戶達75歲或80歲這些保障就自動中斷，而老年人才最需要保障做後盾。

因此，全球人壽「全鑫醫靠專案」結合「住院、手術、實支」三大給付，協助民眾打造專屬終身醫療帳戶。

「全鑫醫靠專案」主要由2大主約及多款附約組成，主約包括全球人壽「加倍醫靠終身醫療健康保險」，及「加倍手護終身手術健康保險」；鄭中安表示，保戶可按照自己需求來搭配主約、附約，包括加碼高齡保障、強化手術、住院、實支實付等需求。

鄭中安指出，全球人壽「全鑫醫靠專案」雙主約最大特色是，自75歲（含）起，住院日額及手術保險金會自動「加倍」給付，如原本住院1天理賠1千元，75歲後保險金增加為3千元，若是符合保單條款的特定重大疾病住院，住院日額保險金更提高到6千元。手術保險金部分，同一個手術原本理賠1萬元，75歲後保險金增加為1.5萬元，讓保戶享有更高品質的長壽醫療照護。

若是75歲以後住院，鄭中安指出，不論收據正、副本都可另申請理賠實支實付醫療給付；此外，保戶只要將健康管理做好，連續2年以上未申請理賠、住院，手術給付最高可增值至1.5倍，讓現在健康的自己，替未來老年備妥更多醫療保障。

(中國時報)