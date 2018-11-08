YouTube最成功廣告 倆好球奪冠

2018年11月08日 01:19 中國時報 黃琮淵 ╱台北報導 ╱台北報導

中國信託品牌形象廣告「倆好球」佳評席捲全台，自今年8月上線以來，網路點閱突破1,000萬人次，逾26萬人次按讚、留言及分享，由Google台灣公布的2018年第三季YouTube最成功廣告影片排行榜，「倆好球」紀錄片從競爭激烈的國內各產業廣告影片中脫穎而出，榮登最成功廣告影片排行榜第一名。

「倆好球」紀錄片引發熱烈討論，昨日更推出全台各校少棒隊期待已久的「一日教練」活動，首站邀請到人氣超旺的中信兄弟二軍總教練林威助及球星陳柏豪至台中市豐田國小棒球隊指導孩子們打球，除了教授打擊及投球技巧外，更提醒孩子如何避免受傷。

「一日教練」活動將從即日起走訪金門縣金寧國小、澎湖縣石泉國小、屏東縣前進國小、新竹縣關西國小等學校少棒隊，後續將有中信兄弟球星李振昌、王威晨、詹子賢、林書逸等人加入，與中國信託一起以實際行動為台灣棒球及孩子教育一起努力。

Google台灣表示，「倆好球」在宣傳上設計多元活動，不論是影片中棒球隊小朋友作詞演唱的主題曲「棒球小子」單曲 MV曝光，配合紀錄片推出的「百校贈球計畫」及「一日教練」票選活動，抓住觀眾感動瞬間響應公益活動，靈活地以影片為中心展開各式宣傳活動交互導量，是行銷成功的關鍵。

「倆好球」在YouTube高觸及率曝光下，仍創造優異的完整觀看率表現，平均網友觀看時間長達7分鐘，超過影片長度一半；量身打造的主題曲也引發話題，網友熱烈詢問，成功為第二波「棒球小子」單曲MV在網路社群蘊積超高聲量。

另一方面，「倆好球」除了透過Google大數據演算對特定族群加強精準投放，這次更運用Google再行銷功能，讓喜歡「倆好球」紀錄片的網友再收看「棒球小子」單曲MV，創造品牌傳播的第二波高潮。

(中國時報)