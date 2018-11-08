70萬有找 裕日車KICKS開紅盤

2018年11月08日 01:19 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

迎戰進口車夾擊，裕隆日產汽車昨日發表NISSAN全球戰略車款KICKS，直接切入競爭最激烈的休旅車市場，挾年輕動感外觀及質感細膩內在，加上70萬元有找的超殺價格，預售踢出亮麗一腳，開出破千張訂單紅盤，將成為國產車市的撐盤要角。

裕日車時隔3年半首見新車上市，這回KICKS顯然有備而來。裕日車總經理李振成表示，在小型休旅車中，KICKS是同級車中最具價格競爭力的車款，加上國產車的維修費用較低，可望逐漸拉回國產車客層，後勢看漲。

李振成表示，KICKS自10月13日起在台展開預售活動以來，訂單已超過1,500張，也看好新車效應將延續到明年，成為拉動明年整體新車銷量成長至4萬輛的臨門一腳，屆時裕日車市占率可望重返兩位數目標。

KICKS的時尚外型由NISSAN巴西里約設計中心操刀，以源自森巴文化的藝術與設計概念，結合NISSAN家族V-Motion元素，搭配迴力鏢型主動式LED魚眼式頭燈、17吋雙色切削鋁圈、AHB遠近光燈自動調節系統，共提供高達9種車色選擇，頗對年輕人的胃口。此外，KICKS搭載全新第三代HR15DE全鋁合金1.5G引擎，採用源自NISSAN GT-R的VR38引擎鏡面缸孔熔射技術，打造壓縮比12.2高效能動力，搭配全新第5代X-CVT無段變速系統，創造出亮眼的17.3 km/L一級節能油耗，兼具省油與動力，在高油價時代更具優勢。

值得一提的是，裕日車更在車價上讓利，以69.9萬元就能開回家的破盤價，並加碼宣布11月底前購車，可免費享有價值20,000元的「智行車聯系統」，盼可以品牌的熱情活力及超強產品力，喚起沈寂已久的國產車市場。

李振成說，KICKS訴求「#給世界一腳」，除邀請所有車主一同踢開陳舊思維，開創智能跑旅新生活，但也是號召重新認識國產車。在KICKS後，裕日車明年還要再推出2款新車，其中包括全球銷售量最大的電動車Leaf。

(中國時報)