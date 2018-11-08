丁喊自住1戶 房屋稅減到零

2018年11月08日 01:19 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

選戰倒數，國民黨台北市長候選人丁守中昨推出「三招救都更」主張，稱北市都更困境有三，分別為坪數變少少、回家路迢迢、釘子戶卡卡；而解決問題也有三招，包含「提高容積率、一坪換一坪」、「成立都更局、一條龍服務」、「加速修法、拔掉釘子戶」。

痛批柯4年 都更才1趴

丁守中痛批，4年來北市畫定更新區域的都更完成率不到1％，幾百年都無法完成老舊公寓都更，「柯文哲做不到的，丁守中來做！」

丁守中昨首度以VR實境影片秀出都更前後樣貌，並推出都更相關競選廣告片，片頭寫下「比起轉型正義，我更在意台北市民的基本生活正義」。

丁在片中直批，柯文哲帶領的市府都更效率太差，4年前說好要都更的老房子，如今殘破樓梯、斑駁牆壁仍在，居民連基本的生活正義都分享不到，遑論關心轉型正義？

丁強調，台北人值得更好的生活，「別人不敢碰的，請交給我，別人改變不了的，請交給我；捍衛多數人的居住正義、對付釘子戶，我說到做到！」

丁守中在會中進一步說，都更推不動的原因是若依現行土地使用分區容積管制規定，都更後原屋主居住的空間縮水，大家根本無意參與都更；以北市住三地區為例，北市屋齡30年以上4樓公寓容積率為240％，住三的法定容積率則為225％，就算加上最高1.5倍容積獎勵，與建商拆分後最高容積也只有219％，根本就缺乏誘因。

丁守中強調，當上市長首先要成立都市更新局，並將基本容積放寬到300％，同時將強烈對付釘子戶，「居住正義絕對站在多數民眾這邊，不是少數人那邊」；且國外例子可見，公權力強烈介入一、兩次後，就不會有釘子戶了。

喊設都更局 容積300％

丁守中接著說，都更後房屋稅增加也會影響都更戶意願，因此主張將來都更後房屋稅不漲，甚至要一步步走向自住1戶，房屋稅減到零。

針對大巨蛋議題，丁守中說，柯在4年內無法解決巨蛋問題；若他當選，上任2個月內請專家體檢，該修改的請廠商2年內完成。丁保證，大巨蛋能開演唱會，容留人數問題可透過限制進場人數解決，絕不會像柯擺爛。

(中國時報)