5署長到齊 退警力挺侯友宜

2018年11月08日 01:19 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

前警政署長姚高橋（右）7日現身侯友宜競選總部相挺。（葉德正攝）

警察力挺侯友宜！國民黨新北市長候選人侯友宜7日舉行「警系團結挺侯」造勢活動，400位退休警出席力挺侯友宜擠爆競選總部，由於台下都是警察弟兄，身為自己的主場，侯友宜言語不僅展現自信，台上更是用力反嗆對手蘇貞昌的抹黑手段，場面火熱。

邀治安專家當顧問

包括姚高橋、張四良、謝銀黨、王卓鈞、王進旺等歷任警政署長，另外盧毓鈞、丁原進前署長遺孀也都到場，盧毓鈞遺孀戰文英將丈夫親筆用硃砂書寫的「正氣歌」墨寶送給侯友宜，象徵「正氣」傳承，侯友宜也頒發聘書，邀請在座治安專家擔任新北治安顧問。

侯友宜說，非常感動看到許多昔日長官、同僚到場支持，這是對他過去治安成果的最大肯定，侯友宜也細數從擔任桃園縣警察局長開始，導入科技建警概念，到創建全台灣第一個天羅地網專案到警大偵查和刑事鑑識科技大樓、新北市情資整合中心等，都是以科技捍衛治安的最佳例證。

侯友宜也發表科技感十足的「神捕侯」影片與治安行動政見，展現他一直以來堅持的「科技建警」概念。

倡科技建警拚治安

侯友宜說，新北市有400萬人口且境內轄區大，平均每位警察要服務550位民眾，是六都第二高，再加上未登記戶籍的流動人口，警力負擔相對沉重，但對治安的要求卻未打折扣。

侯友宜表示，未來要利用近來最夯的大數據、AI人工智慧，精準警察勤務，並整合各單位情資，達到有效犯罪預防，編織綿密社會安全網，同時給警察弟兄最全面的支持。

侯友宜語重心長的說，新北市警力缺額太多，這是全台灣各縣市共同面臨的問題。人少事多，反而會讓更多警察想退休，明確警察勤務、精準使用大數據、科學工具辦案，才是解決缺額問題的根本作法，侯也邀請現場治安專家們擔任未來新北市的治安顧問，一起守護新北，讓市民安居樂業。

(中國時報)