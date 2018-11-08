地價稅惹議 新竹縣府闢謠

新竹縣政府7日由祕書長蔡榮光（中）主持會議，請對地價稅有疑義的民眾提出申覆。（莊旻靜翻攝）

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中國時報
邱立雅、／竹縣報導

新竹縣地價稅風波不斷，近日網路上還傳出流言，稱「地價稅每兩年調漲一次，所以有疑義也不必提出申請。」針對傳言，縣府在7日特別澄清絕無此事，請民眾不要散播不實謠言，民眾若對自己的地價稅有疑義，一定要按照程序到各單一窗口提出申請，以免喪失自己的權益。

有問題 快來申請複查

今年地價稅調整引起部分民眾疑義，縣府祕書長蔡榮光說，針對今年公告地價調整而對地價稅有疑義的民眾，可向新竹縣政府地政處、竹北地政事務所、新湖地政事務所、竹東地政事務所及新竹縣稅捐局、竹東分局等6個「公告地價調整受理陳情單一窗口」提出申請，該6處會將申請書交由地政處統一處理，並交由新任縣長處理後續查估、複查等相關事宜。

蔡榮光表示，已提出申請書的民眾，2018年地價稅可暫時免予繳納，等到地政處處理完畢後，會再通知稅捐局重新核發地價稅繳款書，稅捐局會重新展延繳納期間，不會加徵滯納金及利息。

鄭承諾 當選調降凍漲

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方昨也針對新竹縣的地價稅爭議，向蔡英文總統、總統府秘書長陳菊及民進黨中常委報告。鄭朝方承諾，他上任後將勇於承擔，馬上召開地價評議委員會，調降地價稅並凍漲。

楊自清 反對大幅調漲

國民黨縣長候選人楊文科7日也發出聲明，指出他在擔任副縣長任內主持地價評議委員會，都是反對大幅調漲，他也澄清傳言是他拍板定案為不實指控，並允諾若當選，會立即交辦地政處辦理檢討複查，調降不合理地價。

(中國時報)

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