魏亮交通政績 王秀捷運決心

2018年11月08日 01:19 中國時報 鐘武達 、 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

國民黨候選人王惠美則挺進員林火車站，預告「手牽手．要捷運」運動11日登場。（鍾武達攝）

大「車」拚！彰化縣長選舉進入衝刺階段，尋求連任的民進黨候選人魏明谷為力拚連任，7日特別請假進行第1場車隊遊行；對手國民黨候選人王惠美則挺進員林火車站，預告「手牽手．要捷運」運動11日登場；無黨籍候選人黃文玲10日則將在彰化交流道舉辦中部最大的DJ電音趴。

爭取連任的魏明谷，配合民進黨9日起連續8場的夜間造勢晚會宣傳，提前在7日登上「戰車」，並由立委洪宗熠及其他參選人「小雞」陪同，開始第1場車隊拜票，主要在大北斗地區，晚上出席田中鎮的縣政說明會、彰化市長邱建富感恩座談會等，行程滿滿。

11日從二林走到員林

「捷運到XX」插旗事件日前引發熱議，王惠美由員林市長張錦昆等國民黨籍縣議員與鄉鎮長候選人陪同，在員林火車站宣布，11日將舉辦「手牽手．要捷運」運動，號召支持者從二林走到員林，展現爭取捷運到彰南的決心。

王惠美表示，捷運有很多種，彰化的捷運一定要能夠疏散交通，她所提捷運構想一定具有可行性，也為未來彰化發展做規畫，將要求中央納入前瞻計畫。

魏強調30分鐘生活圈

魏明谷強調務實的交通政策，以打造30分鐘生活圈為目標，持續推動「三橫、三縱、三鐵、三橋」規畫，逐步完善全縣的公路和軌道系統。捷運到彰化已定案，延伸到和美、鹿港規畫中；縣府提出由台鐵田中車站為起點，興建2.8公里鐵路支線直達高鐵彰化站，也納入前瞻計畫，5、6年後就能通車。

黃文玲表示，10日將在彰化交流道舉辦中台灣最大的全球百大DJ電音趴，未來將在彰化交流道東區，要打造能容納3至5萬人的國際巨蛋。

(中國時報)