環團反空汙訴求 黃偉哲未簽

2018年11月08日 01:19 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市空汙嚴重，環保團體提出6大反空汙訴求，日前更寄出簽署書邀請選將支持，7日公布簽署結果，市長候選人僅黃偉哲提意見沒簽署，其餘均簽署支持；市議員候選人則有蔡育輝等16人簽署支持。不過，對於黃偉哲提供的意見，環團也以改善效果不大，決定不支持。

對此，黃偉哲回應，指大家同樣都有空汙減量的目標，但每個人都有自己的作法，他也以書面形式提出相關施行期程，如果不滿意可以一起討論，而不是一味要求對方遵從自己的意見且簽下切結書，如此失去討論空間的方式，並不是民主理性的作法。

至於簽署支持的市議員候選人有：蔡育輝、林燕祝、蔡淑惠、李宗霖、蘇鈺雯、王姬方、陳嘉伶、林易瑩、李啟維、陳怡珍、陳金鐘、林志展、穎艾達利、許至椿、蔡旺銓、許又仁等。

盼鍋爐全改天然氣

南部反空汙大聯盟總召陳椒華表示，台南市幾乎有半年的時間，PM2.5超過年平均標準約2倍，市民期待空汙改善，因為不能讓孩童從小就暴露於惡劣空汙下，否則以後肺癌罹患率高。也因此，環團呼籲市府做好空汙的防制，所有的鍋爐也應該比照台中市，並且全面改用天然氣，不能夠只加嚴標準。

空品不良期停辦路跑

環團提出的反空汙訴求，包括：一、台南市政府應訂定《生煤、重油及石油焦管制自治條例》，源頭管控市內發電廠、工廠、汽電共生廠之生煤、重油及石油焦使用，工廠鍋爐改用天然氣；二、南科及樹谷工業區，為半導體及電子類工業區，應定期進行《總量健康風險評估》及流行病學調查，其他工業區比照辦理並加強汙染防制工作；三、政府應確認環境涵容量，空汙超過標準區域，應管控汙染排放於標準以下；四、汰換柴油公車改用電動車；五、加強防範幼童、學童及青少年受到空汙危害，停止每年10月到第2年3月的空品不良期進行學校運動會，停止公辦或協辦路跑比賽；六、地方及中央政府加強推動產業升級，減少高耗能及汙染產業，中龍、中鋼、中油應具體改善、燃煤電廠全面改用天然氣。

(中國時報)