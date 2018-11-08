劉邀辯論 饒po網路供檢視

民進黨台東縣長候選人劉櫂豪（中）邀請對手饒慶鈴進行公開辯論。（楊漢聲攝）

友善列印
中國時報
／台東報導
饒慶鈴競選後援會總幹事陳德勝表示，選民可以在14日的政策發表會，清楚了解候選人的施政理念。（楊漢聲翻攝）

韓流真的無所不在！民進黨台東縣長候選人劉櫂豪向國民黨饒慶鈴下戰帖，呼籲學習韓國瑜接受公開辯論，饒陣營下午也舉行「乾淨選風，你我做起」記者會，呼籲所有候選人都能乾淨選舉。

劉籲學韓國瑜正面選舉

劉櫂豪舉行「停止負面抹黑選舉邀請政策辯論」記者會，並公布劉櫂豪的正面競選呼籲影片，希望透過影片讓選民瞭解劉櫂豪對於正面選舉的堅持，同時呼籲競爭對手出面政策辯論。

台東市長候選人洪宗楷也現身力挺劉櫂豪並針對饒慶鈴陣營表示，50年後我們會記得饒爸爸一直騙大家要蓋高速公路，騙了這麼多年，現在要換女兒來騙。饒慶鈴號稱自己是最認真的議長，但這幾年議長沒幾次親自主持會議，沒有對預算認真把關，只會利用口號式的抹黑在選舉。

劉櫂豪也鄭重呼籲，饒慶鈴應學習韓國瑜接受辯論，不要再逃避公民提問議題，勇敢站出來辯論，直接提出彼此的質疑跟回應，讓鄉親可以了解候選人對台東未來的期待跟願景，以及執行能力。

饒控是對手在抹黑造謠

饒慶鈴陣營則與國民黨台東縣黨部主委吳秀華等人召開記者會，吳秀華說，早上與台東地檢署檢察長會面，希望透過今天的記者會，端正選風，從自己做起。黨中央也要求所有參選的黨籍候選人都要簽署「反賄選，乾淨選舉」公約，才能夠獲得政黨推薦書。

饒的總幹事陳德勝也反擊，指對手可能比較適合擔任名嘴的職務，因劉陣營記者會說要「停止抹黑負面選舉」，結果內容都是在抹黑他人與造謠。

陳德勝總強調，對手選戰策略如果是不斷的抹黑競爭者，對此感到遺憾，饒慶鈴的政策早已公布在網路平台供民眾檢視，選民也可以在14日政見發表會，清楚了解候選人的施政理念，劉櫂豪可以在那天好好說明要為台東做什麼。

(中國時報)

環團反空汙訴求 黃偉哲未簽 民調與柯拉近 丁打基層肉搏戰

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。