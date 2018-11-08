劉邀辯論 饒po網路供檢視

2018年11月08日 01:19 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

饒慶鈴競選後援會總幹事陳德勝表示，選民可以在14日的政策發表會，清楚了解候選人的施政理念。（楊漢聲翻攝）

韓流真的無所不在！民進黨台東縣長候選人劉櫂豪向國民黨饒慶鈴下戰帖，呼籲學習韓國瑜接受公開辯論，饒陣營下午也舉行「乾淨選風，你我做起」記者會，呼籲所有候選人都能乾淨選舉。

劉籲學韓國瑜正面選舉

劉櫂豪舉行「停止負面抹黑選舉邀請政策辯論」記者會，並公布劉櫂豪的正面競選呼籲影片，希望透過影片讓選民瞭解劉櫂豪對於正面選舉的堅持，同時呼籲競爭對手出面政策辯論。

台東市長候選人洪宗楷也現身力挺劉櫂豪並針對饒慶鈴陣營表示，50年後我們會記得饒爸爸一直騙大家要蓋高速公路，騙了這麼多年，現在要換女兒來騙。饒慶鈴號稱自己是最認真的議長，但這幾年議長沒幾次親自主持會議，沒有對預算認真把關，只會利用口號式的抹黑在選舉。

劉櫂豪也鄭重呼籲，饒慶鈴應學習韓國瑜接受辯論，不要再逃避公民提問議題，勇敢站出來辯論，直接提出彼此的質疑跟回應，讓鄉親可以了解候選人對台東未來的期待跟願景，以及執行能力。

饒控是對手在抹黑造謠

饒慶鈴陣營則與國民黨台東縣黨部主委吳秀華等人召開記者會，吳秀華說，早上與台東地檢署檢察長會面，希望透過今天的記者會，端正選風，從自己做起。黨中央也要求所有參選的黨籍候選人都要簽署「反賄選，乾淨選舉」公約，才能夠獲得政黨推薦書。

饒的總幹事陳德勝也反擊，指對手可能比較適合擔任名嘴的職務，因劉陣營記者會說要「停止抹黑負面選舉」，結果內容都是在抹黑他人與造謠。

陳德勝總強調，對手選戰策略如果是不斷的抹黑競爭者，對此感到遺憾，饒慶鈴的政策早已公布在網路平台供民眾檢視，選民也可以在14日政見發表會，清楚了解候選人的施政理念，劉櫂豪可以在那天好好說明要為台東做什麼。

(中國時報)