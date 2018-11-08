民調與柯拉近 丁打基層肉搏戰

友善列印
中國時報
／台北報導

北市選情轉趨緊繃，有媒體民調顯示國民黨候選人丁守中以35％支持度，已逼近台北市長柯文哲的38％。對於民調拉到這麼近，丁守中昨在中天《新聞深喉嚨》中表示，選戰到最後，國民黨基層組織全力動員，立委、市議員及里長也都在各式各樣的造勢活動，大家一起、同體一心全力拚搏，「組織動員的力量，確實對我們的拉抬有很大的幫助。」

丁守中說，他過去在立法院的提案，包含民進黨、台聯的立委都會幫忙簽署，「因為他們覺得丁守中是專業的學者，沒有那麼強烈的黨派色彩，都是為民生福祉，所以他們簽了」，由此可見丁守中不是典型的國民黨。

話鋒一轉，丁守中又說，如今確實要爭取中間選民的認同跟支持，並可見柯文哲這段時間變來變去、算計來算計去，一下藍的票、一下綠的票，道歉的效率比誰都高；像是先前歧視婦女的言論，以及婦聯會發言爭議，當內部、深綠的反彈後，馬上又不一樣了，另一方面又想拉藍的票，說要創造多少個軍公教的職務，「到現在這些職務在哪裡？根本沒有，是完全空話一句」。

對於選戰剩下關鍵10餘天，丁守中則形容，選戰就像跑馬拉松一樣，已到最後衝刺階段，現在等同全力衝刺，各式各樣的活動幾乎都積極、全力參與，包含組織的、動員的、文宣的，並接受節目邀請，盡量讓政見訴求給更多民眾聽到。

(中國時報)

劉邀辯論 饒po網路供檢視 批小英不像話 姚高橋還要挺韓

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。