民調與柯拉近 丁打基層肉搏戰

2018年11月08日 01:19 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

北市選情轉趨緊繃，有媒體民調顯示國民黨候選人丁守中以35％支持度，已逼近台北市長柯文哲的38％。對於民調拉到這麼近，丁守中昨在中天《新聞深喉嚨》中表示，選戰到最後，國民黨基層組織全力動員，立委、市議員及里長也都在各式各樣的造勢活動，大家一起、同體一心全力拚搏，「組織動員的力量，確實對我們的拉抬有很大的幫助。」

丁守中說，他過去在立法院的提案，包含民進黨、台聯的立委都會幫忙簽署，「因為他們覺得丁守中是專業的學者，沒有那麼強烈的黨派色彩，都是為民生福祉，所以他們簽了」，由此可見丁守中不是典型的國民黨。

話鋒一轉，丁守中又說，如今確實要爭取中間選民的認同跟支持，並可見柯文哲這段時間變來變去、算計來算計去，一下藍的票、一下綠的票，道歉的效率比誰都高；像是先前歧視婦女的言論，以及婦聯會發言爭議，當內部、深綠的反彈後，馬上又不一樣了，另一方面又想拉藍的票，說要創造多少個軍公教的職務，「到現在這些職務在哪裡？根本沒有，是完全空話一句」。

對於選戰剩下關鍵10餘天，丁守中則形容，選戰就像跑馬拉松一樣，已到最後衝刺階段，現在等同全力衝刺，各式各樣的活動幾乎都積極、全力參與，包含組織的、動員的、文宣的，並接受節目邀請，盡量讓政見訴求給更多民眾聽到。

(中國時報)