批小英不像話 姚高橋還要挺韓

2018年11月08日 01:19 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

年改爭議，讓沉默的軍警人員對政治勇於表態！侯友宜7日活動，曾在綠營謝長廷高雄市長任內擔任副市長的姚高橋也現身力挺，姚高橋直言，民進黨蔡英文太不像話，他不僅要幫侯友宜，下禮拜還要去幫韓國瑜。

被視為綠色彩濃厚的姚高橋說，當初是謝長廷苦於高雄治安問題，不斷到他辦公室拜託，為高雄治安他才願意進入謝長廷團隊，他當時還向前國民黨副主席蕭萬長報告，蕭也認為只要不加入民進黨，能一展長才也不錯。

姚高橋搖搖頭說，實際進入民進黨團隊後，「看到太多太多」，但是看到什麼，姚說現在正在選舉，他不願意明說。

姚高橋強調，現在的蔡英文實在太不像話，他曾在台北縣當過4年警察局長，深刻了解守住新北國民黨2020年才有希望，他不僅要幫侯友宜，下禮拜還要去幫韓國瑜。

除姚高橋，曾任警政署副署長的林德華也到場力挺侯友宜，近來侯友宜屢遭人影射刑求徐自強，當時主辦該案的內湖分局長就是林德華，林聽到侯友宜談到徐自強案，主動從座位站起來強調，徐自強是當時主嫌供述所說的共犯，徐逃跑一年後主動到案，當時他和侯副都已離開，不知要怎麼刑求？

侯友宜說，老縣長一直說他刑求徐自強，但他連徐自強見都沒見過，當年市刑大跟刑事警察局、內湖分局抓到主嫌犯後，就由內湖分局主辦，不要把這些帳因為選舉就套到他身上。

(中國時報)