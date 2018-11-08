中亞聯大雙雙入榜 2019最佳大學

2018年11月08日 01:19 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

「美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）」公布2019年全球最佳大學排名，台灣共有23所大學上榜，其中「中亞聯大」系統大學的中國醫藥大學、亞洲大學分別位居全球排名788名、1131名，在台灣名次分別為全台第8及18名，顯示2校辦學獲國際肯定。

亞洲大學研發長黃志揚表示，「美國新聞與世界報導雜誌」全球最佳大學評比是著重各校研究聲望、論文發表、國際合作、論文被引用及高被引用率論文比例與數量等13項指標，亞洲大學近年力求轉型並提升研究能量，盼邁向國際一流大學。

亞大校長蔡進發指出，亞大在國內外大學排名始終保持前段班，近5年來，更相繼榮登國際各項百大大學排行榜，今年除挺進「美國新聞與世界報導」全球最佳大學排名榜，也榮登上海交通大學2018年世界大學學術排名、泰晤士報高教專刊「千禧年世界大學排名」。

「2021年進入世界最佳大學五百大，是亞大努力目標！」蔡進發說，學校注重教學研究，陸續成立大數據、AI人工智慧、金融科技與區塊鏈等研究中心，並加強推動師生國際移動力，更與台灣人工智慧學校、台灣微軟公司合作推動AI人工智慧跨領域與體驗等學習，培育學生應用能力。

「美國新聞與世界報導」4年前開始推出世界大學排名評比，今年更從全球數萬所大學中選出75國、1250所大學入榜。

(中國時報)