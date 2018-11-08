只剩2周 台南藍綠候選人累瘦紅眼

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中國時報
／台南報導

台南市長選情在六都相對穩定，但韓國瑜效應外溢，不無衝擊，民進黨台南市長候選人黃偉哲7日被發現右眼微血管爆裂，他直言，這是從政20多年壓力最大一役，11日、18日將各推2場大型造勢活動衝刺；國民黨高思博表示承載鄉親渴望改變的託付，是壓力也是動力，23日選前之夜將在花園夜市辦「台南贏台灣就贏晚會」。

民進黨由於中央執政不力、韓國瑜效應外溢等外部因素，讓台南市長選戰不再如過去「躺著選」；前總統陳水扁就在臉書表達憂心民進黨在高雄、台南選情，表示4年前南、高市長選舉，民進黨大贏國民黨，甚至黨籍議員皆過半且囊括正副議長寶座，但今年市長選舉不可能再創如此佳績。

黃偉哲面對阿扁評論，坦言年底選情確實很緊張，即使外界評論台南選情穩，他也不敢鬆懈，苦笑說「他們不是我」；接著爆出自己昨天一早身體不適先去打點滴，打完點滴後繼續跑攤趕行程，被媒體發現右眼通紅。他說，因睡眠不足、壓力大，造成右眼微血管破裂，自1996年投身政治，每次選舉各面臨不同壓力，但從來沒有一次選舉像今年這樣，承載莫大身心壓力。

高思博宣布參選以來，馬不停蹄造勢、跑攤拜票，勤跑大台南37區，舉辦政見說明會、廟口開講等，半年多已瘦8公斤，每天只睡約5小時，但不輕言說苦。

他表示，這場選戰壓力確實很大，除了因為台南對於藍營是艱困選區，再者，也因承載鄉親渴望改變的託付，握到的每一雙手都對他滿懷期待，他很希望能夠不負選民期待，全力打贏這場選戰。

黃偉哲11、18日將有2場大型造勢，11日在永康區舉行台南相挺溪南造勢大會，賴清德將南下造勢；18日移師南區新興路與中華西路口大會師。高思博9、17日在中西區、新營區各有2場重返美好年代晚會，選前之夜23日將會在花園夜市舉辦「台南贏台灣就贏勝利晚會」，進行選前大催票。

(中國時報)

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