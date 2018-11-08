黃敏惠掛看板監督 涂醒哲喊告

2018年11月08日 01:19 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

尋求連任的嘉義市長涂醒哲限期黃敏惠一天內道歉，否則提告。（廖素慧攝）

嘉義市長選戰告聲頻傳，尋求連任的嘉義市長涂醒哲7日駁斥嘉義市長候選人黃敏惠以廣告看板誣指蘭潭及水源地裝置太陽能板，限期1天內道歉並撤下看板，否則提告。黃敏惠回嗆「是善意提醒及監督，涂市長比民眾恐慌」。

涂醒哲說，他再三澄清不會在蘭潭上方加蓋太陽能板，黃敏惠為選舉捏造假新聞，誤導民眾，製造恐慌，限期1天內道歉及撤廣告看板，否則提告。

涂醒哲說，市政府沒有要在蘭潭裝設太陽能面板，自來水公司在水源地裝設太陽能板，且是裝在水泥地上，不是她誣指的水源蒐集處上，太陽能光電有沒有害是專業判斷，不管有沒有害，只要會影響景觀，他就絕不會在蘭潭水面上方蓋太陽能板，黃敏惠卻用假議題危言聳聽。

黃敏惠說，她掌握消息自來水公司於10月15日在台中開會，與太陽能板業者討論在蘭潭等各地水庫規畫架設太陽能板事宜，她架設廣告看板是提醒市民共同來監督，蘭潭絕對不能蓋太陽能板，結果「民眾不恐慌，涂市長比較恐慌」，提醒涂市長「不要誣告」。

黃敏惠說，全省有多處像民雄虎頭崁埤一樣被蓋上太陽能板的水庫，蘭潭水庫如果被蓋上太陽能板的話，就追悔莫及，架設看板做善意提醒沒有錯，為什麼要撤看板？相信嘉義市民會願意知道這件事，沒有恐慌的問題。

涂競總總幹事陳茂松反嗆，黃敏惠如果24小時內不公開道歉、不撤下新民路及仁愛路口的不實選舉廣告，競選總部一定提告，捍衛涂市長及市府團隊的榮譽，24小時從11月7日中午12點40分起算至11月8日中午12點40分。

(中國時報)