黃敏惠掛看板監督 涂醒哲喊告

嘉義市長候選人黃敏惠譏對手涂醒哲比市民恐慌，她架設看板是為了監督。（廖素慧翻攝）

友善列印
中國時報
／嘉市報導
尋求連任的嘉義市長涂醒哲限期黃敏惠一天內道歉，否則提告。（廖素慧攝）

嘉義市長選戰告聲頻傳，尋求連任的嘉義市長涂醒哲7日駁斥嘉義市長候選人黃敏惠以廣告看板誣指蘭潭及水源地裝置太陽能板，限期1天內道歉並撤下看板，否則提告。黃敏惠回嗆「是善意提醒及監督，涂市長比民眾恐慌」。

涂醒哲說，他再三澄清不會在蘭潭上方加蓋太陽能板，黃敏惠為選舉捏造假新聞，誤導民眾，製造恐慌，限期1天內道歉及撤廣告看板，否則提告。

涂醒哲說，市政府沒有要在蘭潭裝設太陽能面板，自來水公司在水源地裝設太陽能板，且是裝在水泥地上，不是她誣指的水源蒐集處上，太陽能光電有沒有害是專業判斷，不管有沒有害，只要會影響景觀，他就絕不會在蘭潭水面上方蓋太陽能板，黃敏惠卻用假議題危言聳聽。

黃敏惠說，她掌握消息自來水公司於10月15日在台中開會，與太陽能板業者討論在蘭潭等各地水庫規畫架設太陽能板事宜，她架設廣告看板是提醒市民共同來監督，蘭潭絕對不能蓋太陽能板，結果「民眾不恐慌，涂市長比較恐慌」，提醒涂市長「不要誣告」。

黃敏惠說，全省有多處像民雄虎頭崁埤一樣被蓋上太陽能板的水庫，蘭潭水庫如果被蓋上太陽能板的話，就追悔莫及，架設看板做善意提醒沒有錯，為什麼要撤看板？相信嘉義市民會願意知道這件事，沒有恐慌的問題。

涂競總總幹事陳茂松反嗆，黃敏惠如果24小時內不公開道歉、不撤下新民路及仁愛路口的不實選舉廣告，競選總部一定提告，捍衛涂市長及市府團隊的榮譽，24小時從11月7日中午12點40分起算至11月8日中午12點40分。

(中國時報)

賴曉亭聚嬌 美女直播助選 一兵黃裕斌 有信心勝選

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。