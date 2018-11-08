一兵黃裕斌 有信心勝選

2018年11月08日 01:19 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

「藍綠放兩邊、縣長選中間」，自稱「一兵」的無黨籍台東縣長候選人黃裕斌這次是首度參選，他說，台東在政治世襲下，比韓國瑜形容的高雄「更老、更窮、更北漂」，所以在許多朋友、同學力挺下站出來，黃裕斌對勝選很有把握，不過，是否當選，則由選民決定。

在5位台東縣長候選人中，與另一位候選人彭權國同屬非主流的黃裕斌，把競選總部設在市郊的山上，可以鳥瞰台東市區，他說，居於高處，才能靜思台東的未來。

黃裕斌說，自己出身台東早一代的政治世家，祖父黃杉在日治時期人稱「寶桑大善人」，岳祖父陳振宗是台東首任民選縣長、第1屆國大代表，叔父黃禮在民國50年代曾任兩屆台東市公所鎮長，家族冷眼看台東政壇半個世紀，慨嘆恨鐵不成鋼，加上兩主要政黨不和諧，在高中同學、成大校友們的支持下，投入這場選戰。

黃裕斌的3大政見主軸為：發展生醫藥草生技農業、開發地熱電能礦物資源、應用海岸美景及海水資源；他說，台東擁有美麗的山海，也是世界級的地理、族群文化薈萃的地方，但是50年來「台東依舊是台東」，他的參選目的，就是不要讓台東更老、更窮、更北漂。

黃裕斌對這場選戰信心十足，但是他也說，選舉不一定要當選，能否當選，就由選民去決定。

(中國時報)