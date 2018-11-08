都更失靈 學者建議回歸都計

2018年11月08日 01:19 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

都市更新推行多年，面臨各種困境，導致「失靈」，前台北市都發局長、政大地政學系教授邊泰明在台北大學都市計畫研究所「台灣都市更新失靈癥結與對策」論壇中，點出都更的四大困境，並建議都市更新應回歸都市計畫角度；都市計畫的細部規畫也應和都更接軌，以符合實際公共利益需求。

邊泰明指出，推動都更有四大困境，首先，審議時效上，面對那麼多權利關係人，複雜度也高，不可能快，就算是關係人全數同意的情況下，「簡易變更」也要工作月11個月；其次，更新單元畫設規模上，政府畫定地區大多屬於產權較複雜地區，也因此這些地區的都市更新單元和自行畫定更新單元，績效平均差了4倍。

另外，都市更新容積獎勵方面，都市更新的6項獎勵是否真的具有「環境貢獻度」，對公共利益有無幫助；另也可從中看到公共利益實踐的困境，公共利益包括協助開闢計畫道路、增設人行步道、增加停車空間等，但都更後容積增幅大，戶數增加，這樣是否真的有助公共利益？

邊泰明也提到，都市更新產生了兩個轉軌方案：《危老條例》和「老公專案」，前者屬於小規模，績效不錯，但後者「說實在並不成功」，因權利關係人比一般都更多，即使誘因很大，最後也做不下去；他認為，兩者可以思考如何整合，從立法的觀點不太可能，但是在行政的觀點可以努力。

都更的未來該怎麼走？邊泰明建議，無論是都市更新或《危老條例》，都應該回到「都市計畫」的角度。他指出，都市計畫也面臨到法令應該修正的地步，當細部計畫遇到產權就「動不了」，直言做「檢討」都是「浪費時間」，過去他在台北市政府時，看到很多公司在計畫審議工作上，因為產權問題，該放的容積不敢放，該處理的不去處理，他認為，按照目前制度檢討沒有績效，必須和都市更新接軌，才能呈現系統性的利益。

邊泰明也建議，「公共利益」的定義不應只是道路、人行步道和停車位，例如針對老齡化的公共設施、青年創業需要的空間等，都應該考慮進去。

(中國時報)