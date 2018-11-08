黃秋（女英）獲動保志工力挺

高雄市市議員候選人黃秋（女英）長期致力毛小孩的公益活動。（林瑞益翻攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄市第三選區市議員候選人黃秋（女英）和母親市議員翁瑞珠聯手推動成立「嗡嗡嗡動保協會」，長期投入關懷毛小孩的公益活動。一群動保志工力挺黃秋（女英）進入市議會，把高雄變成關懷毛小孩的友善城市。

黃秋（女英）熱愛毛小孩，連續6年舉辦寵物嘉年華會，獲得毛小孩家人及動保團體的支持。

她擔任翁瑞珠服務處主任，在協助選民服務案件中，經常遇到有關流浪犬貓無限制繁衍、人犬衝突，及環境衛生的問題，她認為，要解決此類層出不窮的爭議問題，應該從最基本犬貓結紮及認養做起。

她於6年前成立「嗡嗡嗡動保協會」，推動關懷毛小孩的公益運動。每年在岡山、橋頭、梓官、燕巢、永安及彌陀等6區，分別舉辦免費結紮、認養、狂犬注射、晶片植入「四合一」活動，累積舉辦36場次，服務超過1萬隻犬貓，活動規模年年成長，獲得廣大回響。

關懷犬貓的活動能夠持續挺下去，這是因為背後有一群默默奉獻的動保志工協助，黃秋（女英）表示，動保志工是推動活動的真英雄，有他們的協助、出力，才能讓活動更有力量，她和母親要感謝、感恩動保志工的付出。

黃秋（女英）承諾，未來進入議會，將爭取預算，增加動物福利包括擴充動保專業人力建立專業管制隊、加強推廣寵物登記，及飼主責任教育、增加預算對犬貓絕育及TNVR（捕捉、絕育、疫苗、釋放）執行、嚴格取締違法繁殖場等。

(中國時報)

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