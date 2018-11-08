柯P請假了 全力衝刺選戰

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲7日下班後將開始請假，全力拚選舉，昨天是最後一個上班日，早上7點半仍嗡嗡嗡開晨會討論公宅，接著跑一場市政行程，就返回市府趕批公文。據了解，市府局處首長包括有輔選任務的副市長陳景峻、民政局長藍世聰不會特別請假，僅利用下班與休假時間助選，但柯的心腹幕僚、市府顧問蔡壁如、李文宗、周榆修等人以及1名媒體事務組祕書都會跟著請假，陪老闆拚勝選。

柯文哲臉書粉絲頁一早7時許就直播，拍攝柯文哲搭公務車，一路到市府的畫面，期間柯談及「希望選舉趕快結束，時間不夠，很多事還沒做完」。

柯文哲透露，接下來這段請假期間，他會先準備辯論、演講、拜票、公辦政見發表會，很多資料要讀一下、想一下要講什麼。

但是柯文哲也說，最後上班日的前一天晚上，他難得沒有躺下去3秒鐘睡著，就是想到要開始請假了，但很多市政還沒做，例如不少公宅上網招標但還沒招標出去，從開工到蓋好也大概要3至4年；市場改建做一半，目前南門市場在蓋、東門市場在談，他也答應信義市場要處理；環狀線捷運則是北環與南環正在等行政院核定，東環剛送行政院；另外還有學校的綠建築、通風等要做好。他接受媒體訪問時也說，一早7點半晨會，還在討論都市更新容積獎勵放寬標準。

柯在本周市政會議上也已交代，市府事務由副市長鄧家基、祕書長張哲揚以及發言人劉奕霆「留守」；另名副市長林欽榮因身兼選委會主委，也不會請假。

(中國時報)

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