把關空品 嘉縣長3選將出招

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義地區7日空氣品質指標達紅色警戒，天空霧濛濛，民眾超有感。嘉義縣3位主要縣長候選人分別提出空汙防制對策，無黨籍吳芳銘率先喊出「清新晴空計畫」，對空汙排放進行「空氣品質權交易」補償；民進黨的翁章梁要向行政院爭取提高空汙費地方分配款，為縣民爭取福利；國民黨吳育仁炮打中央能源政策，認為防治空汙最好的辦法就是不要投給民進黨。

吳芳銘指嘉縣因地勢關係，容易遭外來汙染物影響，導致空氣品質不佳，所以未來應仿效碳權交易，推動空汙排放的空氣品質權交易補償，以有效控制工業廢氣排放量。另縣府將邀請民間團體、企業共同成立空汙防制委員會，制定「清新晴空計畫」，搭配減煤措施，發展綠能循環經濟，才能替縣民打造具清新空氣的生活環境。

翁章梁則說，嘉縣的空汙多來自外地，但現行空汙費，地方分配比例略顯不足，他將向中央爭取提高比例，且空汙分配款一定專款專用，像是用於校園、機關廣設植栽，設置空品淨化區等實際作為；另除被動面對空汙問題，也會主動輔導相關業者將燃油型的鍋爐改為燃氣、降低營建工程開挖面積及防治揚塵，從改善工業源、交通源、逸散源做起。

吳育仁則批評民進黨能源政策冒進，火力全開導致排碳量節節升高，是把人民健康當賭注，強調唯有以選票來改變民進黨的能源政策才最有效，呼籲大家不要把票投給民進黨的候選人，還說昨立冬是傳統進補的日子，從近幾天的空氣品質狀況來看，預估今年冬季空氣恐怕都不會好，「進補恐也是白補」。

(中國時報)

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