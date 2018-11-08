朱立倫被控政治打壓 高思博總部澄清

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中國時報
／台南報導

無黨籍台南市長候選人林義豐9日將在新北市舉辦電音派對，卻因借場地受阻，質疑「新北市長朱立倫是台南市長候選人高思博姊夫」，才遭政治打壓。高營7日澄清，指朱在選舉期間嚴守行政中立；民進黨市長候選人黃偉哲則聲援林，還嗆高「不要只想靠家族勢力」。

林義豐表示，泰山綜合體育園區包含泰山綜合體育場及泰山綜合體育館，新北市政府全都委託輔仁大學管理。競選團隊6日上午收到輔大回傳核准出借「體育場」的公文，下午才剛透過臉書公布舉辦地點，新北市政府體育處即在公告1個小時後，致電輔大關切此事，還對媒體說是出借「體育館」，團隊對此鄭重抗議。

林義豐強調，「Crazy Friday」電音派對只是讓年輕人紓壓的活動，並不是選舉造勢場合；上次租借新莊體育園區陽光草坪無預警被拒，此次租借泰山綜合體育園區又遭到阻撓，他質疑是否因為選舉因素，朱立倫是高思博的姊夫，才會對他政治打壓？呼籲支持者嚴厲譴責新北市政府，聲援「Crazy Friday」活動順利舉辦。

高思博競選總部回應表示，租借權在新北市府，新北市長朱立倫不會經手該項申請；朱市長在選舉期間一直嚴守行政中立原則，絕對不會像蔡英文總統、行政院長賴清德傾所有行政資源輔選黃偉哲；甚至賴清德領國家公帑，居然還擔任黃偉哲競選總部主任委員，呼籲各候選人勿作政治解讀。

不過，黃偉哲認為，新北市政府的作為怎麼可能與市長朱立倫沒有關係？選舉辦活動都是好事情，實在沒必要以政治手段打壓。他不認同朱的作法，還呼籲高思博「也該長大了」，選舉要靠自己努力，不要只想靠家族的勢力。

(中國時報)

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