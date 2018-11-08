林姿妙指民意才是最大力量

國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙強調民意就是她背後最大力量，她堅信要與基層站在一起傾聽民意。（林姿妙競選總部提供）

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中國時報
／宜蘭報導

選戰進入倒數階段，7日民進黨指國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙當縣長，有人會垂簾聽政，但林姿妙回應說，她的幕後就是所有「宜蘭鄉親」，以及前行政院長張善政領軍的「縣政顧問團」，強調民意才是她背後最大的力量。

林姿妙競選總部發聲明表示，民進黨所言的「誰在幕後垂簾聽政？」答案其實很簡單，一是所有的宜蘭鄉親，另一是由張善政與在地所有產官學所領軍的縣政顧問團。

幕後就是宜蘭鄉親

林姿妙總部強調，林姿妙長期貼近民眾，她明白一個人的能力有限，但團隊能力無限，因此深知須借重專業力量，所以在1年多前就拜託張善政領銜，邀集多位宜蘭在地產官學團隊共組縣政顧問團，經審慎詳細評估、針對宜蘭基層鄉親的期待，也提出共17篇的「宜蘭政策白皮書」，做為未來施政方向。

林姿妙總部反擊，民進黨選舉至今一路抹黑從沒停過，還有人接到消息，指綠營接下來為了挽救縣長選情，還會開始操作「民調已黃金交叉」；還有協助地方興辦學校，但每逢選舉必遭抹黑的聖母專校土地爭議等案。

林指抹黑從沒停過

林姿妙總部強調，林姿妙從政多年，堅信跟基層站在一起，一步一腳印走遍基層，傾聽民意，讓鄉親能夠安居樂業拚經濟是大家共同的期待，同時也相信宜蘭鄉親的眼睛是雪亮的，不會讓惡質選風破壞民主聖地的榮光。

(中國時報)

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