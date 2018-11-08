空汙嚴重 三鶯選將打環保牌

三鶯地區空氣汙染嚴重，成為第七選區選戰焦點，圖為警方查緝資源回收場違法燃燒廢棄物場景。（本報資料照片）

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中國時報
／新北報導

三峽、鶯歌地區的空汙問題成為選戰焦點，長期關注該區的環保人士日前邀請第七選區候選人表態，意外獲得6位候選人正面回應，有的承諾加強稽核非法工廠、有的允諾提供健檢服務等，希望獲得三鶯地區19萬人口的青睞。

希望獲19萬人口青睞

三鶯地區製窯工廠、瀝青廠林立，鄰近的桃園龜山工業區常排放各式廢氣，加上部分偏僻山區因無垃圾車經過，民眾常將私人廢棄物集中焚燒，大量粉塵、煙霧與惡臭隨意飄散，河川也常被染得五顏六色，空汙嚴重。

臉書粉絲專頁「鶯歌空汙偵探隊」發起人張暄右表示，空汙問題存在許久，過去在地議員無人願意正視，日前邀請第七選區的候選人表態，竟真的有6位候選人願意接受專訪，連自己都嚇一跳，可見空汙問題已漸受矚目，無論是否為了搶攻三鶯票倉，只希望能讓政府重視問題。

6位候選人正面回應

候選人蘇泓欽推出相關政策，承諾當選後將從每月薪水中撥出2萬5千元，聘請專員長期追蹤各區汙染源，督促環保局加強查緝非法工廠，並延續父親蘇有仁任內的「陳情箱」，只要民眾察覺有地方或工廠排放廢氣，便派專員前往勘查。

候選人歐金獅也拋出相關政見，除了安排民眾健康檢查，若經統計及研究結果，發現工廠、瀝青廠所排放的廢氣已嚴重影響當地居民健康，將在議會中極力爭取設置健康補助金。

候選人廖宜琨認為，加強稽查固然重要，但空氣懸浮粒子飄來飄去，即使符合空汙偵測站的標準值，也不見得對當地民眾生活沒影響；更重要的是，為何當地工廠總能逃避法律漏洞、民眾習慣私燒垃圾是否有其無奈？「從根本探討才能有效解決問題」。

(中國時報)

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