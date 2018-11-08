特教生家長對談 林智堅泛淚

新竹市長林智堅（右）在聽到建郎爸爸訴說育兒的日常，受到很大衝擊，他立即改變新竹特教政策，強調只要有開始就能改變。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市長候選人林智堅7日端出「1個都不能少─明日新竹特教政策」，林智堅表示，未來將以加強資源、人力投入、預算增加等3大原則，逐年增聘特教師資、增加學前巡迴輔導班、增聘生活助理員，同時還將施行全台最高的早療補助，全力照顧特殊孩子。

3大原則 全方位照顧

昨天競總特別邀請多位特教生家長蒞臨現場，心路新竹市兒童日間服務中心家長會長陳建郎也在現場分享養育特殊兒的心路歷程，提到養兒的負擔與心中壓力，讓林智堅、多位市議員候選人及許多家長都紅了眼眶。

林智堅表示，之前曾與建郎爸爸會面，聽到特教生孩子的狀況非常衝擊，自責外還有更多的不捨，城市有些角落陽光沒灑進去，是建郎引領他走進來的。

早療補助 全台最高

隔天他馬上就結合教育處、社會處與衛生局等專業單位，積極組成跨局處小組主動了解特教生入學情形、需求，持續改善特教生就學環境，同時還拜訪教育部長，將特教生的故事帶到中央，協調新竹的特教學校延長課後照顧時間，包括4點半延長到6點，並將學校開課門檻降低為3人。

林智堅說，目前竹市約有118位特教助理員，市府預計將新增至141位特教助理員，未來也將調查各校需求，補足特教助理員人力缺口。並於2019年起施行全台最高的早療補助，一般戶從3000元提升至4000元，低收入戶5000元提升至6000元。此外，也要在兒童醫院建置早療中心，並規畫友善環境設計，讓城市中的每個人都能過得舒服快樂。

(中國時報)

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