林明溱水里掃街 洪國浩受天宮參拜

南投縣長林明溱（右三）7日到水里鄉掃街拜票。（廖志晃攝）

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中國時報
／南投報導
內政部長徐國勇（中），7日陪同民進黨南投縣長候選人洪國浩（右二）到名間鄉受天宮參拜。（廖志晃翻攝）

選戰倒數計時，尋求連任的南投縣長林明溱7日率車隊赴水里鄉掃街拜票，並以環保電子炮「音響」造勢，避免空氣汙染；民進黨南投縣長候選人洪國浩關懷客家文化，並由內政部長徐國勇陪同，到玄天上帝信仰中心名間鄉受天宮參拜。

電子炮「音響」造勢 少空汙

選戰進入陸戰階段，林明溱競選連任拜票造勢行程，由前水里鄉鄉長詹登雲陪同，與鄉長候選人陳中明及縣議員候選人陳淑惠、蕭志全，組成10餘輛助選車隊，從水里鄉新城村欣山園廣場出發，繞遍水里鄉19村。

林明溱車隊在地方鄉親組成的大鼓陣帶領下，全程以環保電子炮「音響」造勢，熱鬧卻無空氣汙染，林明溱不畏汙染橘紅警示的惡劣天候，但以行動落實減少空氣汙染。

洪國浩先前往埔里鎮，在路口向準備上班的民眾致意，隨後前往草屯鎮立幼兒園，參加幼幼客家童謠歌唱班成果展；洪國浩表示，落實客語扎根、客家文化深耕與傳揚，結合在地社區、社團及有關單位共同推動客家文化研習，永續傳承客家文化，讓大家知道自身的文化。

關懷客家文化 深耕傳承

徐國勇陪同洪國浩到受天宮參拜時，針對鹿谷鄉劉姓村長候選人賄選遭起訴，肯定南投縣警局的查賄成效；他並表示，因應選舉已啟動今年第3波掃黑行動，查緝黑道、毒品，防杜暴力、金錢介入選舉。

(中國時報)

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