潘孟安自豪路平 蘇清泉非屏縣府說了算

2018年11月08日 01:19 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣每年辦理道路挖掘申請約5000件，為了避免重複又頻繁挖路，8年前縣府開始辦理「道路挖掘及養護管理系統」建置，整合並管理縣內道路及管線，努力做到「路平」。國民黨屏東縣長候選人蘇清泉則批評，有沒有「路平」問民眾最清楚。

建置系統 避免頻繁挖路

屏東縣道路資訊管理平台建置後，陸續整合縣內省道、縣道、鄉道、市區道路，及電信、電力、自來水、瓦斯、輸油、下水道、水利排水設施、綜合等8大類管線，管理道路挖掘及管線施工，避免重複又頻繁挖路甚至誤挖。

縣府表示，除非重大民生工程，否則道路完工後都有2到3年的禁挖期；道路開挖前也會和相關單位進行會議，讓需要施工的單位能統一進行，避免道路重複開挖。因為有了整合系統，豪大雨後造成的路面坑洞，也能迅速填補。

蘇提政見 保障用路安全

縣府表示，縣長潘孟安打造屏東為「安居樂業」友善城市，就要讓縣民有個幸福安全的道路可行，享有「路平」權益。縣府也和高雄市政府合作完成建構「高屏道路挖掘資訊網」，彼此分享訊息。

潘的對手蘇清泉則批評，路平不平問民眾最清楚，不是縣府說了算；他認為目前屏東道路品質仍有很大改善空間。若他選上縣長，將訂定道路施工規範，主要幹道鋪設一年內不得再施工；柏油路施工與材料品質提升，增加耐久度；道路上的人孔蓋務必做到平整，保障用路安全。

(中國時報)