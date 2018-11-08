綠議員：配了還是會掉席次

民進黨北市議員選戰打出聯合競選、配票策略救選情，市黨部在公車強力放送配票廣告。（民進黨北市黨部提供）

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中國時報
／台北報導

為搶救低迷選情，民進黨北市議員選戰使出聯合競選、配票策略，除士林北投、中山大同區談不攏，其餘4區配票方式已出爐，市黨部將透過數十萬份文宣派報，發送各家戶教戰配票；不過，綠議員梁文傑直言，這次民進黨總體選票壓縮，就算配票平均仍會掉席次，選情不太樂觀。

民進黨今年打團體戰，6區均採聯合競選，但有2區不配票，底定選舉號次後，配票方式已出爐，其中內湖南港、松山信義和中正萬華均有4名候選人，將以生日月份配票，大安文山區5名候選人則用身份字號末碼分配，市黨部已在公車強力放送廣告，並印製數十萬份文宣，將配票文宣分2批投遞到各家戶。

不過，未參與配票的中山大同區議員梁文傑直言，今年民進黨總體選票壓縮，以聯合競選行之有年的大安文山區為例，就算配票很平均，也可能掉2席。尤其許多年輕人不願把票投給執政黨，民進黨議員只能在既有基礎上分票，變得危機四伏。

大安文山區議員簡舒培憂心忡忡說，配票若得宜勉強全上，但民進黨因執政包袱，讓不少支持者失望，轉向支持小綠要給民進黨教訓，她評估，最後恐怕小綠上不了，使大綠掉席次，下周一黨內將舉辦造勢活動，呼籲支持者集中選票。

儘管黨內規定聯合競選，個別候選人不能打「告急牌」，但今年人人自危，近來就傳出有老將在地方散播民調，自稱選情堪憂，還有新人在競選看版直接喊搶救，遭其他人質疑違反規定，內鬨不斷。

民進黨北市黨部主委陳正德說，配票本就是針對「游離票」，議員個別組織票還是要自己顧，只要別太誇張、公開喊告急，還是會給大家一些空間。

(中國時報)

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