宋楚瑜訪金門 候選人同行吸人氣

2018年11月08日 04:11 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

親民黨主席宋楚瑜7日走訪金門，多位縣議員和鄉鎮長候選人一路同行，4小時旋風式行程受到鄉親熱情歡迎。曾多次隨蔣故總統經國巡視金門的他直言，金門40年來始終維持現狀，不見蓬勃發展，景況讓人十分感慨。

宋楚瑜是在立委李鴻鈞等人陪同下，在下午2時許抵金，先與縣議員候選人徐銀磯座談，再與縣議員候選人莊旭英至李光前將軍廟致敬，隨後轉往金城鎮模範街、代天府、邱良功母節孝坊和總兵署一帶掃街拜票，6時許即賦歸返台。

雖然只有短短4小時，但民眾對這位在2000年總統大選時，席捲金門8成選票的昔日政治明星，仍給予熱情迎接。不少人還表示，當年如果他是「宋總統」，兩岸關係不是今天這種情況。

多位縣議員、鄉鎮長候選人一路同行，希望也能跟著吸引人氣外，參選縣長的洪志恒更在代天府廟門口高歌「心經」歡迎，引來路人側目。

宋楚瑜表示，「兩岸一家親」是他心中掛念的事，1964年他第一次在國防部和救國團的安排下到金門，當時金門與廈門是強烈的對比，馬山喊話站用「天堂」與「地獄」來比喻。2000年他再次來到馬山，看到對岸經濟發展起來，差距愈來愈大，「我們還不加油，真的要好好檢討。」

宋楚瑜強調，金門替台灣挨了許多炮彈，台灣欠金門很多、很多的情，政府應給予金門真正關懷，不只是水電，還有交通、醫療，包括老年長照都要解決，達到東、西半島平衡發展的目標才行，這是他專程來到金門，替有理想的候選人打氣，爭取鄉親支持的主因。

(中國時報)