嘉義勤查賄 檢察總長指還會爆量

友善列印
中國時報
／嘉市報導

法務部檢察總長江惠民7日到嘉義地檢署召開查察賄選會議，肯定嘉義檢警調查賄成績，目前與新竹、彰化名列前3名，若以人口數與件數算比例，嘉義的成績更亮麗，他也預告「選舉到最後階段，查賄可能爆量，嘉檢應做好人力布署加以因應。」

法務部常次張斗輝、檢察總長江惠民7日下午到嘉義地檢署召開檢警調查察賄選分區會議。

江惠民說，現階段查賄成績若以案件數來說，新竹、彰化是前2名，嘉義是第3名，但若以人口數來算比例，嘉義的成果非常亮麗。

江惠民說，2014年嘉義的查賄績效很好，目前嘉檢查賄的量約僅及一半，隨著選舉投票日逼近，未來10多天可能會更有大量案件爆發， 期許嘉檢能妥善規畫人力，對大量案件湧入能做有效處理。

據了解，涂醒哲競選總部於10月30日凌晨被「重機男子」潑漆，是目前唯一一件縣市長候選人競選總部疑遭選舉暴力的案件，備受矚目，內政部長、警政署長密切關心、追蹤此案進度，但案發至今9天，案情陷入膠著，刑事局中打部隊已進駐嘉義市查案。

嘉義檢警調6日查獲賴姓樁腳涉嫌為東區某議員候選人以1票1000元代價，向選民買票，帶回至少5人訊問，查扣5000元現金，賴嫌辯稱不認識候選人，受朋友之託而代為買票，檢方認定其涉嫌重大、有串供之虞聲押，法官7日裁定羈押禁見。

嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，目前查獲賄選案23件，聲押20人，准押16人，在押15人，因有1名鄉代候選人正值鄉代會開會期間，准押後又改裁定請回。

(中國時報)

龍陪同 游錫堃參訪花博讚不絕口 扭蛋宣傳車 民眾追著跑

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。