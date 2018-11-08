扭蛋宣傳車 民眾追著跑

屏東縣長潘孟安競選連任走「卡哇伊」風，推出扭蛋車大受歡迎，排隊人潮不斷。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

屏東縣長潘孟安年底選舉爭取連任，頻走「卡哇伊」風，推出「安安扭蛋車」巡迴各鄉鎮，意外引起風潮，所到之處民眾大排長龍；另外縣府在屏東公園舉辦的「屏東耶誕節」，設立粉紅色旋轉木馬，浪漫指數破表，也為選情增溫不少。

這次選舉潘孟安陣營有別傳統宣傳車，結合時下最夯的扭蛋打造1台扭蛋車，成為另類選舉宣傳，成功在網路和地方上引起熱議，不少民眾追著扭蛋車跑，不斷詢問何時何處會到，扭蛋車還沒到，現場就已擠滿排隊民眾。

扭蛋車行程滿檔，晚上也巡迴各夜市，替攤商聚眾衝人氣，民眾邊玩邊享用美食，民眾攤商都笑呵呵。未來幾天扭蛋車將造訪東港、枋寮、潮州、鹽埔、南州、崁頂、恆春等鄉鎮，相關場次可上「安安扭蛋號」臉書查詢。

另外縣府去年在屏東公園舉辦屏東耶誕節，大受好評，今年再度延續浪漫耶誕風，引進旋轉木馬並設置超過10組特色燈飾，把公園打扮成粉色耶誕盛宴，大人小孩都排隊等著搭乘木馬，木馬轉動的一刻大家都非常開心。

10組特色燈飾包括禮物樹、午夜耶誕球、粉紅麋鹿、粉紅球屋、星月枴杖桶、堆雪人、大型「PINGTUNG」英文燈飾等，民眾穿梭其中享受耶誕氛圍。屏東耶誕節將配合台灣燈會展出至明年3月3日，可上縣府官網或臉書查詢。

(中國時報)

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