宜蘭仁澤地熱井 開鑽

位於仁澤的三號井宣布啟動鑽探，未來發電將供宜蘭大同鄉所用。（中油提供）

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中國時報
／宜蘭報導

地熱開發往前一步！中油與台電合組的地熱國家隊，7日宣布首案「宜蘭仁澤3號地熱探勘井」正式開鑽，未來「仁澤土場地熱電廠」將分三期開發，總裝置容量8MW，預計2021年起可逐年發電，總年發電達1300萬度，將優先供給宜蘭大同鄉3650戶所用。

中油曾在1983年於同地鑽探過2口井，但以當時的發電技術未考慮同時設注水井回補地下水，導致管線結鈣，生產量逐年下降，12年後就廢廠不再發電，現2口井都讓售給羅東林管處提供給溫泉業者使用。

中油董事長戴謙指出，響應政府地熱政策加上技術進步，現建置3號井重新探勘，預計2021年6月前分三期完成6口地熱探勘井鑽探，要開發裝置容量8MW地熱電廠。第一期編列1.3億元經費，先鑽2口深1500公尺地熱探井，共有2MW發電量。二、三期各為3MW，明年開始，每隔一年完成一期。

台電再生能源處副處長李文彬表示，等明年6月中油第一期鑽探數據出來，會接手後續電廠營運可行性評估，預計2021至2023年分三期併聯發電，可透過配線系統優先供應大同鄉全鄉用電。

宜蘭只是地熱國家隊初試啼聲之地，因政府規畫2025年地熱發電要達200MW裝置容量目標，中油在宜蘭鑽探完成後，將於2021年移師全台最大地熱潛能區的大屯山繼續地熱鑽探工作，預計分四期鑽數10口井，每期50MW。

(中國時報)

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