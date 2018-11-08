台南大北門區10搶5 攏嘸在地仔

台南市佳里區人口數近6萬，占台南市議員第2選區總人口4成，是主要票倉，候選人看板林立，是兵家必爭之地，但10位候選人中卻無人是在地出身。（莊曜聰攝）

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中國時報
／台南報導

由佳里、西港、七股、北門、學甲、將軍組成的第2選區，也被稱為大北門區，這次議員應選席次5人，有10人出馬爭逐席次，人口數最多的行政區佳里是最大票倉，也是兵家必爭之地，重要路口選舉看板林立，但有趣的是，在這10位候選人中，卻無1人是真正在地出身，都是從鄰近地區「漂」來，相當有趣。

大北門區總人口數約16.2萬人，公民票數約9.1萬票，市議員的當選門檻落在1.3萬票左右，而佳里區居民數近6萬，公民票就有4萬多，候選人若能在佳里取得穩定支持，對當選就多了一份自信。

但從縣市合併後兩次選舉結果來看，當選的市議員都不是佳里本地出身，這次雖然有10人競逐5席，但探究眾候選人背景，也無1人是當地出身，人口數最多的行政區卻沒有「自己的」候選人。

分析10位候選人的出身，大致可分為七股、西港、學甲3大系統，七股有蔡蘇秋金、陳朝來、陳昆和、王平川，勢力最大，西港有方一峰、蔡秋蘭、蘇鈺雯，，學甲則是謝財旺與陳俊安，陳雅慧則是佳里媳婦。

但是佳里無疑還是選戰決勝地，大部分的候選人也將總部設在此地，幾位現任議員都耕耘已久，長期下來，佳里區民眾投票也跳脫地域觀念，看得往往是候選人長期的服務口碑，相對地對現任議員較有優勢。

(中國時報)

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