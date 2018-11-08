提袋口罩掛鉤 實用選舉小物夯

2018年11月08日 01:19 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高市仁大區議員候選人邱俊憲推出掛鉤，受菜籃族青睞。（柯宗緯攝）

競選小物夯，款式五花八門，當中以實用性最受青睞。高市前鎮小港區許乃文製作紙膠帶、布袋；同選區朱挺玗設計飲料提袋、環保袋、楊政城緊扣空汙議題，發放逾10萬個口罩；仁大區候選人邱俊憲則以小掛鉤征服菜籃族。

許乃文設計「鎮港乃操」紙膠帶，上頭印有花媽及他的Q版公仔，到各學區放送給小朋友，限量3000份。他提及設計理念，本身有小朋友，相當注重公托，這款卡哇伊紙膠帶，意味將自己與小朋友緊緊黏在一起，「乃文是能替小朋友」著想的候選人。

另外，許乃文也推環保帆布袋，10日下午3時將在前鎮區盛興公園邀請「蘋果劇團」免費親子劇團表演，民眾闖關過關後，即可得到帆布袋，限量2000個。

朱挺玗則製作實用環保袋、飲料提袋，造型以藍、紅色大小圓點為設計，力邀民眾到服務處拍照打卡，上傳粉絲專頁及分享活動及粉專按讚就可免費獲得，吸引民眾踴躍索取。

高雄空汙嚴重，楊政城不捨騎士、義交、義警忍受髒空氣，推出實用口罩，民眾索取踴躍，一再追加，預計發送15萬個。邱俊憲則發放5000個小掛鉤，他說，這是生活小物，可以拿來掛鑰匙，「出門、進門都會看到我跟大家揮手」，發給社區長輩們，反應不錯。

(中國時報)