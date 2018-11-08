蔡淑君舊傷復發 吃藥止痛再拜票

2018年11月08日 04:11 中國時報 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

投票日愈近，候選人心情愈趨緊張，每天跑不完的行程、握不完的手，頻繁緊湊行程考驗候選人體力與耐力，新北市議員蔡淑君積極拚連任，操勞過度導致3年前腰椎舊傷復發，她使命感十足，吞下止痛藥後續跑行程，最後被老公及助理「強制就醫」。

蔡淑君從改制前林口鄉代表做起，擔任過台北縣議員及2屆新北市議員，因為服務到家、問政認真有魄力，不僅為近年來成長快速的林口發聲爭取建設，蔡淑君更因為人親切與選民互動好，也被人稱為「林口阿姨」，林口選民看到蔡淑君，一定問候「阿姨好」，而非客套僵化的「議員好」，讓人感受她的親切與親民。

蔡淑君多年前參加活動時，有民眾不小心將椅子拿開，蔡淑君沒有注意，一屁股坐空，整個人直接跌坐地面傷及腰椎，但她忙著公務疏於治療，再加上問政、會勘及選務活動繁忙，長期操勞致小傷變大病，在某次競選行程後出現右腳癱瘓狀況，幸緊急開刀後恢復如常。

事隔4年，蔡淑君積極爭取連任，連月來的拜票、掃街、辦活動，腰椎舊疾逐漸發作，但她心繫選務，每每感覺不適就猛吞止痛藥，隨即再披掛上陣，直到日前再度感覺腰痛，老公及助理實在看不下去，硬是將她載往林口長庚醫院就醫。

醫生診視判定操勞過度引發舊傷，開藥並囑咐多休息，但最讓蔡淑君感動的是，醫生看完診後，脫口而出「你平常的認真，大家都有感受到，別拚過頭了！」也讓她自覺「不能辜負選民，明天要更加油」。

(中國時報)