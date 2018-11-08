林蔡鳳梅成立競總 各黨派齊聚

2018年11月08日 01:19 中國時報 謝佳潾／屏東報導

屏東縣議員第四選區候選人林蔡鳳梅17日挾帶「高人氣」成立競選總部，除請來東隆宮溫府王爺坐鎮外，立委莊瑞雄與4名藍、綠、無黨等他區議員候選人也來站台，由此可見她的好人緣，而同樣出身東港的屏東縣長候選人蘇清泉，不僅到場祝賀，更誇「這是場最接地氣的造勢」。

17日正中午烈陽高照，一群支持者不畏高溫，貼心地陪著無黨籍的林蔡鳳梅與她先生、即前議長林清都至東隆宮恭請溫府王爺坐鎮競選總部，而民進黨籍立委莊瑞雄、議員林玉花、國民黨籍王啟敏、無黨籍尤慶賀、鄭清源等現任或候選人也紛紛到場站台助選。

林蔡鳳梅雖是「新議員」，但她的好人緣無庸置疑，除繼承林清都的人脈外，她這4年來的打拚也獲不少民眾肯定，鎮長徐志雄更將東港現今可看見的建設都歸功於她；徐志雄強調，沒有林蔡鳳梅在議會的力挺、及在地的資源整合，東港很難推動建設。

而後到場祝賀的蘇清泉，更大讚林蔡鳳梅的造勢活動最接地氣，他指出，沒有舞台隔離的造勢場合，可見議員與民眾站在一起的決心。

地方人士指出，林蔡鳳梅承襲林清都的政治資源，不僅擁有死忠支持者，連藍、綠營都有人公開支持她，屏北、屏南等選區更不缺有朋友力挺，她要爭取連任並非難事，因此，從她競選總部成立這件事來看，只是更加展現她坐穩地方的事實。

(中國時報)