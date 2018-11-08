美國更反中 台灣更難為

2018年11月08日 04:11 中國時報 陳一新

美國期中選結果出爐，共和黨續掌聯邦參議院，且席次增加，民主黨則重新取得聯邦眾議院的多數，此一結果將對美國未來兩年政局與美中台關係產生影響，但對美國「反中」情緒與政策可能衝擊不大。

雖然川普在聯邦眾議院改選失利，但主要原因是這次全部需要改選的435位聯邦眾議員之中，共和黨有50～60位提早退休或受到法院起訴，可說共和黨眾院敗選是「非戰之罪」，與民心向背並無直接關係。共和黨在聯邦參議院獲勝的主因則是，在全部100位需要改選的35位聯邦參議員之中，民主黨中有10位參議員要面對川普2016年勝選州對手的挑戰，而共和黨只有1位參議員要面對希拉蕊‧柯林頓2016年勝選州對手的挑戰，可說參院勝負之數在期中選前即有定論。

川普在眾院的失利，未必就會對他的連任之路造成重大衝擊。美國行政部門首長與國會兩院分屬不同政黨自然會造成「跛鴨總統」，但是只有其中一院（特別是聯邦眾議院）落入反對黨手中的「分裂政府」，對川普就很難發揮制衡的作用。民主黨掌控眾院只能在民生、移民、種族議題與預算摯肘行政部門，但卻很難在槍枝管制議題上約束川普。

事實上，民主黨掌控眾院，反而有助於川普將選舉承諾或政策無法落實的責任推給反對黨。在邁向連任之路期間，川普將責任推給民主黨有利於他在共和當初選與大選期間號召選民的向心力。儘管初步民調顯示反對川普與共和黨的選民略微超過支持者，但是川普能夠獲得45%的支持率，證明他並非等閒政治人物。

本來中國大陸要看川普在期中選結果的笑話，現在不僅沒笑話可看，還有可能面對他掀起更強的「反中」情緒與政策。由於川普在兩年任內已在美國行政部門、國會、軍方、企業界與學術界帶動一股強烈的「反中」情緒。在此同時，美國聯邦國會認為中國大陸在外交、國際組織、經濟與軍事上「霸凌」台灣，也對台北寄予同情，而集結成一股「友台」力量。也許在美國期中選塵埃落定之後，北京最應該擔心的是「反中」情緒與「友台」力量的合流，而出現力道更強的「反中友台」勢力。

在強大的「反中」情緒之下，川普政府對中國大陸發動的貿易戰不無可能在11月底「20國集團峰會」暫時鳴金收兵，但由於川普的美中貿易戰並不只是著眼於貿易逆差，而是要全面透過科技、匯率、軍事各個領域延緩中國的經濟成長、遲滯中國的科技發展、為中國的軍事現代化設下障礙，以及阻絕中國藉「一帶一路」走出去的戰略延伸。

由此觀之，美國期中選結果顯然未對川普造成重創，反而為他帶來爭取連任更強大的企圖心與動力，並掀起力道更強的「反中」情緒與政策。夾處在兩大強權之間的台灣，在美國「反中」情緒與「友台」力量合流之下，如何自處，應是國安高層應該審慎考量的最重要課題。（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)