美國眾院變天了，台灣呢？

2018年11月08日 04:11 中國時報 朱雲鵬

美國期中選舉揭曉，眾議院變天，民主黨成為眾議院的多數，使得川普政府的既有「完全執政」變成「不完全執政」：原來川普的共和黨控制參眾兩院，現在只控制參議院，所以川普不可能再對國會予取予求，而必須與民主黨協商重大法令與預算。

選前各媒體民調均顯示，這次選舉雖然不是總統選舉，但確實是川普總統的期中考。依據有線電視新聞調查，有7成選民說他們去投票是要給川普一個訊息。和有線電視新聞立場不同的福斯新聞，在選前所做民調，就川普因素的重要性而言，結果並無大差異：63%受訪者說川普是他們投票時的重要因素。

有線電視新聞調查還發現，美國藍（民主黨）紅（共和黨）對立嚴重：大專學歷以上白人女性有68%支持民主黨，而非白人女性不論學歷有79%支持民主黨。男性白人無大專學歷者有65%支持共和黨，而全體男性白人有57%支持共和黨。同調查也顯示，另外幾個影響投票的因素有全民健保、移民政策、經濟情況和槍枝管理。

在州長選舉方面，此次最引人注目的大州之一是密西根。川普在2016年總統選舉時贏得此州，且原任州長為共和黨籍。但在本次選舉，民主黨的惠特梅以高得票率贏得選舉，讓該州的州長變天。惠特梅的政見是什麼？一言以蔽之只有兩個字，就是「民生」。簡單政見表裡面，第一條是「把馬路修好」，再來是「支持全民健保」、「解決飲水汙染問題」、「人民拿到足以養家活口的薪水」等。歸納起來的競選主軸是：「密西根州需要一個把事情做好讓人民感受到生活真正變好的州長」。

但是在川普選前為共和黨人站台演講，以及為同黨拉票的競選廣告中，意識形態仍然是主軸。美國有一位來自墨西哥的非法移民，於槍殺兩名加州執法人員後，在今年被判死刑。川普團隊就剪接了一支該罪犯受審時的影片作為競選廣告，以「褲子著火」為標題，由川普自己用維特在網上播出。標題第一行說「非法移民殺害我們的人民」，第二行說「民主黨人讓這個人進入美國」，第三行是「民主黨人讓這個人留在美國」，第四行是「民主黨人還要放誰進來？」

這支歧視移民的影片播出後，被罵翻了，各大媒體都拒播。除了意識形態上歧視移民外，其內容也是「假新聞」。此罪犯從1996年起進出美國數次，被遣返但又溜回來，期間歷經民主黨克林頓、共和黨小布希總統和民主黨歐巴馬總統，而他第1次被遣返就是在克林頓總統任內：所以影片中對民主黨的指控是假的。另外美國媒體也提出統計數字，發現外來移民（含合法與非法）的犯罪率低於本國公民。

美國期中選舉結束了，而台灣在大約2周後就要進行九合一選舉。這不是總統大選，但卻是一場有指標性的重要選舉。台灣會不會和美國一樣，出現變天？

台灣的歷史上曾經好幾次出現變天的例子。以總統大選來說，2000年第1次變天，代表一個時代的結束，就是國民黨從引領台灣經濟起飛和十大建設的極盛期走入衰退、分裂，以及在政治自由和各種環保、社會議題上被檢討的時期。2008年的第2次變天，好似人民對於貪汙議題的重視和不滿。2016年的變天，又好比選民希望改變，期待一個全新政局的來到。

現在呢？如果有大變化，應當是民眾感到時代倒退，厭倦既有的政治模式而出現反彈的結果。很多民眾會問自己，我的生活和經濟狀況有沒有出現當初期待的改變？我所生活的社會，有沒有出現當初期待到的價值？我所支持的政黨有沒有遵守當初的理想，或者已經變質而向相反的方向移動？黨國資本主義消失了嗎？國家或政黨控制及影響媒體消失了嗎？民眾看到了高高在上的大員，有沒有謙卑地聽進日常百姓的聲音，了解民眾疾苦？

現在不知道這些問題的答案是什麼，11月24日說不定可以看出部分答案的揭曉。不過，不論答案為何，可以想見的是，基於國家認同的基本差異，經濟發展動力來源和非經濟因素的衝突，再加上社會變化而引發的世代正義剝奪感，台灣社會的撕裂程度不亞於美國，未來政治動盪的程度恐怕只會更大，而不是更小。（作者為大學講座教授）

(中國時報)