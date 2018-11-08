川普保位戰 小贏收場

2018年11月08日 04:11 中國時報 曾復生

美國國會期中選舉結果揭曉，共和黨繼續掌控參議院，但眾議院則由民主黨主導。川普總統雖宣稱獲得大勝利，但內心應該不無憂慮，因為民主黨在眾議院擁有多數席位，將讓川普政府推動重大法案面臨阻力。但共和黨還保有參議院多數優勢，可為川普總統保駕護航避開彈劾威脅，繼續為2020年連任營造勝選能量。

自從就職以來，川普總統飽受主流媒體對「白宮動物園」的冷嘲熱諷。同時，川普的前競選總幹事馬納福特被判有罪，私人律師科恩亦向特別檢察官穆勒認罪，讓身陷「通俄門」與「緋聞案」的川普備感壓力。不過，川普總統有刑事豁免權，除非國會眾議院過半與參議院2/3席次，通過彈劾案才能要求川普總統去職。未來兩年，民主黨雖在國會眾議院擁有多數，但參議院主導權仍握在共和黨手中，除非川普罪證明確，民主黨恐難扳倒川普。

川普雖被特別檢察官穆勒窮追猛打，但鐵桿粉絲仍不棄不離，對川普的支持度維持在45%左右高檔。2018年前3季，川普政府交出4.1%經濟成長率、失業率降為4%以下的亮眼成績；同時，川普執政團隊精心布局，劍指中國的科技戰與貿易戰，不僅讓美國發揮優勢能量，更讓川普強調的「美國優先」虎虎生風。此外，今年度國會參、眾兩院提前在8月初，就通過國防部、勞工部、農業部、社會福利部、運輸部等重大預算案，一掃華府政治僵局泥淖罵名，也讓川普政府向美國人民展現其府會協調功力。

川普治國首重國防安全，並大幅減稅營造有利經濟發展環境，暫時不理會21兆美元國債問題，繼續舉債強軍支撐美元與國庫券價值，要求盟國增加分擔安全成本，提高對美採購軍火數量，同時還強力打擊毒品走私集團，嚴格限制非法移民與提高入境門檻，防範網路攻擊關鍵基礎設施與選舉體系等。川普還不顧環保團體反對，放寬開發石油與頁岩油能源產業限制，調整環保限制標準以利企業降低生產成本，為振興中西部工業區創造生機，進而鞏固鐵桿選民與共和黨的基礎。

儘管遭到司法調查、緋聞纏身還被扣上種族主義者罵名，川普仍展現堅韌意志，把握施政優先次序以振興美國經濟為主軸，並採取單邊強勢國際戰略，東征西討讓美國自己先富起來；同時，川普的《國家安全戰略》強調大國競爭並劍指中國，還出手重擊中國依賴美國電子零組件軟肋，強勢遏制「中國製造2025」計畫，讓美國保持金融、軍事、科技霸權地位，則已經成為府會朝野共識；此外，川普政府針對貿易逆差國關稅戰已見成效，歐盟、日本、加拿大、墨西哥等國，普遍接受美國提出重議貿易協定。

川普總統對企業減稅更讓美國跨國公司，主動匯回數兆美元海外盈餘，並調整投資布局增加在美設廠生產，創造就業機會也締造美股最長牛市歷史紀錄。這次美國國會期中選舉結果，共和黨雖未能同時保住參、眾兩院多數優勢，但仍擁有參議院多數席位算是小贏，應可讓川普避過彈劾，並對連任總統保持樂觀。（作者為國家政策研究基金會國安組顧問、台灣經濟研究院顧問）

(中國時報)