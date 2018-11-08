東京也不歡迎東奧正名

2018年11月08日 04:11 中國時報 蘇嘉祥

中華奧會主席林鴻道再也按捺不住了，他知道再不講話，萬一發生「可怕的事」，他以及中華奧委會都無法承受這個重責大任，成為台灣的千古罪人。所謂「可怕的事」，指的就是中華台北參加IOC國際奧林匹克委員會的資格被「中止」或「停權」。

而且可怕的後頭，還有最近日本體育官方兩次都拋棄台灣，站在不支持「東奧正名」的一邊，也在日前降低對台的尊重，形勢對台灣非常不利。

這可不是學生被學校退學或開除，而是IOC「停權」宣布一出來，台灣的選手將一如上個世紀70年代，不能參加奧運、亞運，甚至世界各個單項運動總會（IF）辦的世界盃賽、亞洲盃賽…，統統不能參加。

由蔡明憲、紀政擔任提案人的「你贊不贊成以『台灣』為名參加東京奧運？」公投案不但成案，最近提案團體還不斷鼓動國民投贊成票，招致位在瑞士洛桑的IOC總部「很客氣」地提醒，希望中華台北不要改變現狀，盡量留在這個大家庭裡。明眼人都知道這是國際間慣用的「最後通牒」，顧到我們尊嚴的IOC大家長很客氣，但充滿殺機：有言在先，後果自負。

這次的「東奧正名」公投提案一群人，只是看到一個日本政治的次次次級團體，他們感恩台灣對日本災難時友善，發起一個希望日本人「贊成台灣人在2020東京奧運時以『台灣』之名參加」的活動。在日本東京街頭，新宿、品川等地這種小活動多如牛毛，就好像台北市最少10個景點，每天有法輪功人員在練功、發傳單；101大樓前每天有人拿五星旗招搖。民主國家稀鬆平常到不想看的事，但是到了主張台獨建國人士的手裡，如獲至寶，不斷擴大。

有不同的政治理念在民主社會司空見慣，無可厚非，但是藉由體育運動的手段，經由體育運會的場館宣示政治，在國際奧林匹克家庭裡，那可犯了大忌；因為「奧林匹克理念」在2000多年前問世時，標榜的是和平、公平、無私與奉獻。

今年年初台中東亞青年運動會被東亞運動協會EAGA取消承辦權，就是這個組織的其他7個會員國認為台灣搞「東奧正名」，有違1981年台灣和IOC的協議，也影響區域和平。當時日本代表很讓人錯愕地投了「棄權」，第二天蔡政府搞不清楚，還對日本代表沒有投贊成票感激得無以復加，演成國際笑話。

這次日本東京奧運籌備會派員來台灣，原本安排是國會議員，後以「考慮台灣國內因素」，改派層級較低的組委會副執行長；台中東亞青運和代表降級兩件事，讓中華奧會主席寒心，他知道再不講不行了。

「台灣正名」不是不能講，但是不應利用「奧運會」這個平台，奧運、亞運和體育是目前台灣唯一能讓國民凝聚人心、團結向外的寶貝，有人在體育領域成功，名利雙收，更不應該過河拆橋、上樓抽梯，也請民眾不要投「東奧正名」贊成票。（作者為資深媒體人）

(中國時報)