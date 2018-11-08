都是為選舉 補助再補助

2018年11月08日 04:11 中國時報 李建榮

在選舉前夕，交通部觀光局動用觀光發展基金推出前進宜、花、東、高、屏暖冬的短期旅遊補助專案，但立即引起是否政策買票以及是否讓無錢無閒的非旅遊族有相對剝奪感的批評。從2016年5月政黨輪替之後，為了彌補大陸觀光客的急劇下降，觀光局已經陸續推出各種補貼境外獎勵旅遊、國內旅遊的方案，但這都只是治標的方案，何以過去不需要的補貼，現卻大興此道。明眼人皆知，觀光收益減少的原因在於現政府的大陸政策無法維持兩岸現狀所致，觀光旅遊業者衝擊受害最大，觀光局也只是政策下游單位的補洞者。

關於觀光發展基金，立法院預算中心早就一再建議應予廢除，回歸觀光局正常業務預算並接受監督。但是交通部辯護，此一基金可彈性運用，有助爭取觀光外匯。這次所謂的暖冬補助專案，因為非交通部年度預算，觀光局還對外招考4位臨時聘雇人員負責單據核銷等。

這次的補助專案聲稱是因普悠瑪重大車禍所致，但何以高雄市及屏東縣並非普悠瑪路線也補助呢？今年上半年觀光局也以補助南部旅遊為由，給予高雄、屏東、台南、澎湖等縣市若干實質短期旅遊補貼，等於是把高屏的補貼延長至選舉後，難怪會引起選前政策買票之嫌。

蔡政府為維持馬政府境外觀光客年度千萬人次目標，想方設法給予東南亞國家免簽證，觀光費用也有補貼。結果引來的卻是，部分假觀光之名行打工、賣淫之實，以及東南亞觀光客以北部旅遊為主，平均消費遠低於大陸觀光客，因而對南部旅遊補助就順勢推出，師出有名。

政府因為非經濟面政策調整導致業者受損，理論上政府可由減免稅收或延長貸款利息年限加以補償。但政府卻一再讓觀光局以補貼旅遊者的旅遊支出為誘因，不僅有違公平正義，也違反使用者付費的市場經濟原則。更何況2016年與2017年的旅遊統計，真正來台旅遊衰退的前5名縣市依序為台東縣、嘉義縣、桃園市、屏東縣、新竹市；而以去年旅遊人次統計的倒數5名則為澎湖縣、嘉義市、新竹市、桃園市及台南市。這兩項統計，高雄市都沒在榜上，但補助卻始終沒少過。反觀都在墊底的新竹市、桃園市卻不在補助專案之列，觀光局的大小眼可見一斑。

其實觀光局是當了冤大頭，因為政府的大陸政策無法維繫兩岸現狀，導致大陸觀光客大為流失，陸委會與海基會兩岸交流合作項目極度萎縮，甚至邦交國少了5個。交通部應該站出來為調整大陸政策喊話，這才是正本清源之道；否則其增長的預算，就該由縮減陸委會、海基會及外交部預算來補貼，要不然觀光局的漏洞永遠補不完。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)