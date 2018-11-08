分裂的美國 分裂的兩岸與藍綠？

2018年11月08日 04:11 中國時報 主筆室

美國6日舉行國會期中選舉，對於上任2年的川普總統來說，是一次期中考，結果川普考輸了。初步開票結果，眾議院變天，由民主黨拿下多數席位，未來兩年參眾兩院將分別由不同政黨掌控，「分裂的國會」將造成「分裂的美國」，會不會進而製造「分裂的兩岸」與「分裂的藍綠」呢？

參院這次改選的大多是民主黨的席次，原本就對共和黨壓力不大，結果共和黨以52：39保住參院多數黨地位。眾院卻風雲變色，民主黨大舉攻城掠地，以229：206擊敗共和黨並取得穩定多數，對川普狠狠打了一臉。

值得一提的是，這次選舉創下最多元風貌的政治陣容，女性尤其大放異彩，包括首度有兩位女性原住民及兩位女性穆斯林當選眾議員，麻州首度選出非裔女性眾議員，首度有公開出櫃的同志當選州長（科羅拉多州）。

過去也曾有總統在期中選舉遭遇挫敗，但這次選舉期間，仇恨對立之激烈、社會分裂之嚴重，堪稱美國近代史上所僅見。究其原因，深層背景是全球化與金融海嘯擴大貧富差距，民怨累積成反建制極右民粹浪潮，但川普本人煽動仇恨、挑撥對立、撕裂社會的言行，對裂痕與憤怒火上加油，以致於競選期間各種歧視謾罵層出不窮。投票前發生川普支持者寄炸彈郵包給批評川普的名人、反猶太極端分子在猶太教堂槍殺11人不幸事件，川普身為總統沒有致力療傷團結，反而藉中美洲移民湧向美國大打反移民牌、揚言取消在美出生者公民權，炒作種族對立及排外情緒。

選舉結果顯示，川普的鐵粉仍然很鐵，但在都會區、大學學歷者及女性、少數族裔區塊，共和黨大量流失選票，意味川普嚴重遭到厭棄。期中選舉的結果，將讓分裂的美國更分裂。一，是參眾分裂，各分由不同政黨當家，日後在法案上將有不少扞格較勁處。二，是府會分裂，總統與眾院分屬敵對政黨，將來的衝突角力更有得瞧，川普想通過法案推行政策的難度將大大提高。三，是社會分裂，挺川與反川的對立更激烈，社會裂痕更加擴大。

對川普來說，更大的隱憂是，將來民主黨主控的眾院會對「通俄門」的調查加大力度，甚至尋求對他進行彈劾，不少民主黨眾議員已磨刀霍霍，嗆聲絕不給川普好過，總統與眾院的戰爭山雨欲來。不論最後能否把川普拉下馬，這整個過程都會是對川普的極大折磨，而美國社會也會捲入對抗漩渦。

川普當然不是吃素的，期中考一敗，情勢走險，防彈劾也好、拚連任也罷，更必須要火力全開。他的字典裡寫滿了「我」，卻沒有「我錯了」，預料會繼續炒作民粹鞏固鐵粉的支持，習於散播敵視挑起對立的他，恐怕會在急於拉抬總統選情下製造更多爭議，讓美國社會分裂繼續擴大。

所幸的是，川普就任以來美國經濟表現甚佳，依柯林頓「笨蛋，問題在經濟」理論，川普的連任已打了不錯的底。他在外交上疏遠盟國大打貿易戰，但他的鐵粉相信這是為了老百姓爭取利益，即使現在和中國劍拔弩張，民意也並沒有太反感。無論川普從中國逼出多少讓步，都會是足以大肆誇耀的政績，把重點放在短期選舉利益的川普，自認穩賺不賠，差別只在賺多賺少而已。

所以，川普會繼續藉貿易戰逼中國作更多讓利，在保護智財、防杜不當技轉及不公平競爭等方面，也會要求中方的具體作為。期中挫敗後的川普對總統保位戰更加焦慮，也更急於建立政績，中國如果能在若干領域作出適當調整，與美方達成新的協議，既能避免貿易戰延續，又能讓川普與中國雙贏，將有助於中國的經濟長遠利益。

美中貿易戰情勢緊繃，但雙方似乎都無意輕啟「新冷戰」，希望把貿易戰壓縮在可控範圍，戰略利益衝突也能在對峙中維持對話，因而有G20川習會的安排，及美國軍令部長公開否認美軍將在台海軍演的傳聞。

但面對「分裂國會」與「分裂的美國」的川普，將急於拉抬政績競選連任，他會加緊操控台灣對付中國，或出賣台灣換取好處呢？面對「分裂的兩岸」與「分裂的藍綠」風險，台灣應避免成為棋子。

(中國時報)